В Перми осужден за многочисленные преступления поклонник Наташи Королевой

17:48 | 16.08.2018

В Ленинском районном суде вынесен приговор убийце из Бурятии, который прославился исполнением песен Наташи Королевой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



В октябре прошлого года 30-летний мужчина приехал в столицу Прикамья и за неделю совершил два разбоя, угон, грабеж, кражу и убийство. Всем потерпевшим он запомнился как добрый, веселый, компанейский парень. С женщинами он знакомился на улице или в общественном транспорте, исполнял для них под гитару песни Наташи Королевой, осыпал комплиментами, предлагал проводить до дома. Но, оставшись с дамой наедине, «поклонник» немедленно перевоплощался. Так, потерпевшая из Бершети, не устояв от такого внимания, пригласила незнакомца к себе домой. Там он сильно избил женщину, а потом, угрожая вилкой, снял с нее все золото, похитил две шубы, ноутбук и скрылся. Общий ущерб — 114 тысяч рублей.



Любитель пения жестоко расправлялся со своими жертвами. Как следует из приговора суда, убитого мужчину он около 80 раз ударил молотком. Потерпевший даже пытался спастись, выпрыгнув из окна, но не успел. Исчезновение погибшего заметили соседи: мужчина несколько дней не выходил из дома, окно в его квартире было открыто. Соседи позвонили в полицию.



Преступник к тому времени уже выехал за пределы Прикамья. Завершая «гастроли», уроженец Бурятии угнал иномарку. Он познакомился с мужчиной в микрорайоне Липовая Гора, попросился в машину погреться, притворился бездомным. Водитель предложил выпить. Пассажир «отблагодарил» автовладельца побоями, сел за руль иномарки и направился в сторону Добрянки. По пути он совершил ДТП, затем скрылся и добрался до малой родины автостопом.



Задержали подозреваемого благодаря СМИ. В интернете и на телевидении появилась информация о розыске особо опасного преступника, поющего песни Наташи Королевой. Жительница Бурятии заметила странного незнакомца, подходящего под описание, и позвонила в полицию. В Сети быстро набрало популярность видео с первых допросов: задержанный исполнял песню Наташи Королевой «Маленькая страна».



Суд признал мужчину виновным в двух разбоях, грабеже, краже, угоне и убийстве. Был учтен не отбытый при освобождении по УДО срок. Суд приговорил преступника к 19 годам 6 месяцам колонии особого режима.