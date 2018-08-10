Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


17:48 | 16.08.2018

В Перми осужден за многочисленные преступления поклонник Наташи Королевой

В Ленинском районном суде вынесен приговор убийце из Бурятии, который прославился исполнением песен Наташи Королевой, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре прошлого года 30-летний мужчина приехал в столицу Прикамья и за неделю совершил два разбоя, угон, грабеж, кражу и убийство. Всем потерпевшим он запомнился как добрый, веселый, компанейский парень. С женщинами он знакомился на улице или в общественном транспорте, исполнял для них под гитару песни Наташи Королевой, осыпал комплиментами, предлагал проводить до дома. Но, оставшись с дамой наедине, «поклонник» немедленно перевоплощался. Так, потерпевшая из Бершети, не устояв от такого внимания, пригласила незнакомца к себе домой. Там он сильно избил женщину, а потом, угрожая вилкой, снял с нее все золото, похитил две шубы, ноутбук и скрылся. Общий ущерб — 114 тысяч рублей.

Любитель пения жестоко расправлялся со своими жертвами. Как следует из приговора суда, убитого мужчину он около 80 раз ударил молотком. Потерпевший даже пытался спастись, выпрыгнув из окна, но не успел. Исчезновение погибшего заметили соседи: мужчина несколько дней не выходил из дома, окно в его квартире было открыто. Соседи позвонили в полицию.

Преступник к тому времени уже выехал за пределы Прикамья. Завершая «гастроли», уроженец Бурятии угнал иномарку. Он познакомился с мужчиной в микрорайоне Липовая Гора, попросился в машину погреться, притворился бездомным. Водитель предложил выпить. Пассажир «отблагодарил» автовладельца побоями, сел за руль иномарки и направился в сторону Добрянки. По пути он совершил ДТП, затем скрылся и добрался до малой родины автостопом.

Задержали подозреваемого благодаря СМИ. В интернете и на телевидении появилась информация о розыске особо опасного преступника, поющего песни Наташи Королевой. Жительница Бурятии заметила странного незнакомца, подходящего под описание, и позвонила в полицию. В Сети быстро набрало популярность видео с первых допросов: задержанный исполнял песню Наташи Королевой «Маленькая страна».

Суд признал мужчину виновным в двух разбоях, грабеже, краже, угоне и убийстве. Был учтен не отбытый при освобождении по УДО срок. Суд приговорил преступника к 19 годам 6 месяцам колонии особого режима.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:36 | 16.08.2018
Свердловские коммунисты пожаловались на газету «Единой России» из-за того, что на передовице был изображён обычный человек

19:12 | 16.08.2018
На «Протон-ПМ» пермским промышленникам рассказали о возможностях кооперации

19:03 | 16.08.2018
В Свердловскую область уже поступил первый государственный транш на содержание «Екатеринбург Арены» после ЧМ

18:22 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка проектов «Школы главного архитектора»

18:16 | 16.08.2018
ФСБ разыскивает опасного преступника

18:14 | 16.08.2018
В Прикамье стартовала операция «Мак-2018»

17:54 | 16.08.2018
Реконструкция сетей на перекрестке улиц Революции и Островского в Перми должна быть завершена до 22 августа

17:48 | 16.08.2018
В Перми осужден за многочисленные преступления поклонник Наташи Королевой

17:44 | 16.08.2018
Предъявлено обвинение мужчине, подозреваемому в двойном убийстве в Каменске-Уральском

17:16 | 16.08.2018
114 площадок примут участие в акции «Ночь кино» на Урале

17:13 | 16.08.2018
В Перми прошли соревнования водолазов службы спасения

17:11 | 16.08.2018
ЖКХ Курганской области готово к отопительному сезону на 65,3 %

17:09 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Православная Русь»

17:05 | 16.08.2018
В Кургане закроют несколько перекрестков из-за строительства дороги на Бурова-Петрова

17:01 | 16.08.2018
Открыт отбор участников на Кубок России «Зимний вернисаж»

16:44 | 16.08.2018
Роспотребнадзор нашел в магазинах «Магнит» в Свердловской области более пяти тысяч нарушений

15:55 | 16.08.2018
Полиция ищет пострадавших от действий грабителя в Екатеринбурге (ФОТО)

15:30 | 16.08.2018
Екатеринбургским спортклубом, где массово заболели дети, займутся следственные органы

14:58 | 16.08.2018
Заседание градсовета по храму Святой Екатерины перенесено на неопределенный срок

14:50 | 16.08.2018
Средний Урал готов к зиме на 70 %

14:22 | 16.08.2018
На Урале в пятый раз пройдет форум высотного строительства

13:55 | 16.08.2018
В Екатеринбурге отреставрируют ЦК «Орджоникидзевский»

13:40 | 16.08.2018
Очередной транш городской субсидии «Водный Союз» пустил на погашение долгов

13:30 | 16.08.2018
На День города в центре Екатеринбурге появится 120 туалетов

13:24 | 16.08.2018
Свердловская область вошла в десятку лидеров по производству молока в России

13:16 | 16.08.2018
На трассе Екатеринбург — Курган из-за дождя перевернулся Mitsubishi Lancer

13:14 | 16.08.2018
В Челябинске прошли семинары, посвящённые взаимодействию молодёжи Евразии

13:11 | 16.08.2018
В Госдуме обсудят значительное увеличение пенсий

12:58 | 16.08.2018
Парламент Пермского края не поддержал законопроект о соцподдержке детей войны

12:58 | 16.08.2018
Принято решение расширить «Титановую долину»

12:31 | 16.08.2018
Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата Белоярской думы

11:57 | 16.08.2018
Первый космонавт-екатеринбуржец вышел в открытый космос

11:55 | 16.08.2018
В Перми заканчивается ремонт сквера Авиаторов

11:36 | 16.08.2018
Свердловское правительство создаст управляющую компанию будущего туристического кластера «Гора Белая»

11:33 | 16.08.2018
На пермской эспланаде покажут лучшие российские короткометражки

11:28 | 16.08.2018
На улице Витебского в Кургане заработала новая линия наружного освещения

11:18 | 16.08.2018
Уральские драгоценности покажут на выставке в Индии

11:00 | 16.08.2018
Судебные приставы Екатеринбурга расскажут горожанам об их долгах в День города

10:59 | 16.08.2018
Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании из Екатеринбурга

10:55 | 16.08.2018
Виновник аварии на ж/д станции Билимбай заплатит штраф

10:29 | 16.08.2018
Зауралец получил 7 лет строгача за попытку убийства соседа по палате

10:28 | 16.08.2018
У жителя Нижнего Тагила нашли пистолет, патроны и наркотики

10:27 | 16.08.2018
В пермские микрорайоны Ива-1 и Ива Спортивная возвращается газ

09:58 | 16.08.2018
На спортивных сборах в Екатеринбурге массово заболели дети

09:35 | 16.08.2018
Самолет Москва — Сеул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

09:12 | 16.08.2018
В Краснотурьинске произошло обрушение в шахте. Один человек погиб

15.08.2018

22:28 | 15.08.2018
Почти 60 тысяч жителей Свердловской области пьют грязную воду

21:44 | 15.08.2018
В Екатеринбург с важной миссией приехал глава Русской православной старообрядческой церкви

20:26 | 15.08.2018
В Екатеринбурге стартует громкий процесс по делу о диванной педофилии. Судят фитнес-тренера, который посидел с девочкой на одном диване

19:57 | 15.08.2018
Дональд Трамп отправил в Екатеринбург генконсула, чтобы разведать, как поживает асбест с его изображением


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 