Пермь: новости дня
17:09 | 16.08.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Православная Русь»
В выставке примут участие более 240 православных организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Греции, Грузии, Сирии и Израиля. Событие объединит представителей храмов и монастырей, образовательных и семейных центров, специализированных издательств и предприятий.
Пермский край будет представлен 4 святынями. Из Кудымкарской епархии на выставку доставят икону Божией Матери «Обвинская» — единственное явление Божией Матери на Уральской земле. Иконы святителя Николая Чудотворца приедут в Пермь из Соликамска и села Кыласово. На выставке также будет представлен ковчег с частицами мощей святых Павла и Григория, новомучеников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня города Перми.
На стендах посетителям будет представлена редкая монастырская продукция: иконы, церковная утварь, монашеское рукоделие, православная литература, ювелирные украшения церковной тематики, религиозная скульптура, сувениры и многое другое.
В рамках выставки «Православная Русь» готовится насыщенная деловая программа, которая объединит несколько тематических линий: «Россия — моя история», «Пермский край. 100-летие со дня гибели в окрестностях города Перми Великого князя Михаила Александровича», «Семейные ценности православной семьи», «Памятные и святые места Пермского края. Собор Святых, в земле Пермской просиявших».
Путешественников и краеведов заинтересует круглый стол «Пермь православная», где будут представлены туристические маршруты по святым местам Пермского края. Духовные основы семейной жизни и воспитания детей обсудят на площадке «Как быть счастливым?». Здесь также можно будет получить индивидуальную консультацию психолога или врача. Для активистов пройдет встреча с организаторами конкурса «Православная инициатива», где расскажут, как грамотно оформить заявку на получение гранта в 2018 году. Важная часть деловой программы — съезд руководителей миссионерских отделов епархий РПЦ Приволжского федерального округа.
Музыкальным аккордом «Православной Руси» станет фестиваль духовной музыки «Радуйся, Пермская земле, память святых твоих празднующи!», который состоится 25 августа, в день памяти преподобномученика Варлаама и всех преподобномучеников Белогорских.
Традиционно вместе с выставкой «Православная Русь» пройдет ярмарка «Медовый Спас». В отдельном павильоне развернутся торговые ряды с медом и другими продуктами, подарками к православным праздникам, домашней утварью, колоритной одеждой, ортопедической обувью. Посетители выставки смогут приобрести качественные товары от производителей по доступным ценам.
© «Вечерние Ведомости»
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