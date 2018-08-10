Завтра в Перми откроется выставка «Православная Русь»

17:09 | 16.08.2018

С 17 по 26 августа на «Пермской ярмарке» по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия пройдет выставка-форум «Православная Русь. Медовый Спас». Впервые из Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (г. Санкт-Петербург) в Пермь прибудет великая русская святыня: ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского. Всего в этом году на одной площадке будет представлено более 35 святынь. Официальное открытие выставки состоится 17 августа в 12:00.



В выставке примут участие более 240 православных организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Греции, Грузии, Сирии и Израиля. Событие объединит представителей храмов и монастырей, образовательных и семейных центров, специализированных издательств и предприятий.



Пермский край будет представлен 4 святынями. Из Кудымкарской епархии на выставку доставят икону Божией Матери «Обвинская» — единственное явление Божией Матери на Уральской земле. Иконы святителя Николая Чудотворца приедут в Пермь из Соликамска и села Кыласово. На выставке также будет представлен ковчег с частицами мощей святых Павла и Григория, новомучеников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня города Перми.



На стендах посетителям будет представлена редкая монастырская продукция: иконы, церковная утварь, монашеское рукоделие, православная литература, ювелирные украшения церковной тематики, религиозная скульптура, сувениры и многое другое.



В рамках выставки «Православная Русь» готовится насыщенная деловая программа, которая объединит несколько тематических линий: «Россия — моя история», «Пермский край. 100-летие со дня гибели в окрестностях города Перми Великого князя Михаила Александровича», «Семейные ценности православной семьи», «Памятные и святые места Пермского края. Собор Святых, в земле Пермской просиявших».



Путешественников и краеведов заинтересует круглый стол «Пермь православная», где будут представлены туристические маршруты по святым местам Пермского края. Духовные основы семейной жизни и воспитания детей обсудят на площадке «Как быть счастливым?». Здесь также можно будет получить индивидуальную консультацию психолога или врача. Для активистов пройдет встреча с организаторами конкурса «Православная инициатива», где расскажут, как грамотно оформить заявку на получение гранта в 2018 году. Важная часть деловой программы — съезд руководителей миссионерских отделов епархий РПЦ Приволжского федерального округа.



Музыкальным аккордом «Православной Руси» станет фестиваль духовной музыки «Радуйся, Пермская земле, память святых твоих празднующи!», который состоится 25 августа, в день памяти преподобномученика Варлаама и всех преподобномучеников Белогорских.



Традиционно вместе с выставкой «Православная Русь» пройдет ярмарка «Медовый Спас». В отдельном павильоне развернутся торговые ряды с медом и другими продуктами, подарками к православным праздникам, домашней утварью, колоритной одеждой, ортопедической обувью. Посетители выставки смогут приобрести качественные товары от производителей по доступным ценам.