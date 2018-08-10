Открыт отбор участников на Кубок России «Зимний вернисаж»

17:01 | 16.08.2018

VI Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» пройдет с 13 по 19 января на городской эспланаде и вновь соберет лучших мастеров зимней скульптуры из разных уголков нашей страны и мира.



Этой зимой Пермь вновь станет столицей зимней скульптуры: в течение недели в самом центре города соберутся скульпторы со всего мира, чтобы побороться за Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура». Тема шестого Кубка звучит как «Японские мотивы».



Для участия в конкурсном отборе команд приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры и архитекторы – победители и призеры международных конкурсов снежной и ледовой скульптуры. Заявки принимаются организатором Кубка до 5 сентября. Подробная информация на sculptor.perm.ru, по е-mail sculptors@mail.ru и по телефону (342) 212-08-21.



События «Зимнего вернисажа» уже начались. 14 августа в Кунгурском районе стартовал симпозиум по ледовой скульптуре в рамках VI Кубка России «Зимний вернисаж». На несколько дней Кунгурская ледяная пещера стала экспериментальной площадкой для авторских работ «зимних» скульпторов, победитель симпозиума станет участником Кубка России этой зимой без конкурсного отбора. Общая тема, которая объединит всех участников симпозиума, – «Мифы и легенды Кунгурской пещеры».



Результатом симпозиума станет выставка ледовой скульптуры, которая откроется 18 августа во время празднования «Дня Кунгурской ледяной пещеры». Выставка продолжит работу до 19 сентября.