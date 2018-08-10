На пермской эспланаде покажут лучшие российские короткометражки

11:33 | 16.08.2018

25 августа в «Лето Парке» на эспланаде пройдет фестиваль уличного кино. Все желающие смогут увидеть девять лучших короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими режиссерами, и выбрать победителя, проголосовав за понравившиеся картины светом фонариков и телефонов.



Фестиваль уличного кино — это показ лучших российских короткометражных фильмов под открытым небом, проходящий на протяжении всего лета в большом количестве городов. В этом году событие принимают свыше 1100 населенных пунктов в более чем 60 странах. Авторитетный экспертный совет формирует шорт-лист, а дальше только зрители выбирают лучшую картину, голосуя после каждого смотра светом фонариков и телефонов. Организаторы замеряют уровень света на каждой площадке и к сентябрю определяют народного победителя. Показы проходят традиционно вечером, когда экран хорошо видно, чтобы каждый мог провести время, смотря кино с семьей и друзьями после дневных дел.



В попечительский совет фестиваля входят известные продюсеры и кинорежиссеры, в том числе Сергей Сельянов, Александр Акопов, Валерий Тодоровский. Министерство культуры Российской Федерации назвало событие «одним из самых успешных некоммерческих проектов страны, нашедшим более миллиона благодарных зрителей в 67 странах мира», положительно о мероприятии отзываются Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин.



За четыре года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.



В этом году фестиваль уличного кино проходит в пятый раз. Пермь впервые присоединится к этой грандиозной эстафете. Площадкой фестиваля станет «Лето Парк», где установят большой экран 5 на 3 метра. Для гостей будут пуфы, но можно прийти и со своими пледами, раскладными стульями, принести чай в термосе. Смотр в Перми приурочен ко Дню российского кино (27 августа).



— Многие думают, что короткий метр — это какой-то молодежный артхаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов — оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана в Перми. Приглашаем всех на праздник кино, — говорит основатель проекта Александр Щеряков.



С 16:00 до 20:00 в начале каждого часа, то есть в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, пройдут показы лучших фильмов фестиваля прошлых лет.



В 20:00 состоится выступление музыкальной группы, а в 21:00 начнется смотр фильмов конкурсной программы, который продлится до 23:00.



В конкурсную программу этого года вошли картины «Ой» (режиссер Алла Елисеева), «Цугцванг» (Сергей Рамз), «Я тебя вижу» (Денис Кудрявцев), «Темная ночь» (Иван Плечев), «Кругосветка» (Александр Фомин), «Половинки» (Байбулат Батуллин), «Суперприз» (Константин Челидзе), «Взятка» (Алексей Харитонов), «Успех» (Валентин Сунцов). Эти фильмы были отобраны из более чем 600 заявок. Зрители увидят картины, длительность которых не превышает 18 минут.



На открытие показа в Перми приедет председатель попечительского совета фестиваля, кинопродюсер, член Европейской киноакадемии Игорь Мишин. Он проведет встречу и мастер-класс для всех, кто интересуется современным российским кино.



Фестиваль уличного кино состоится при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время». Вход на событие свободный, «Лето Парк» находится на пермской эспланаде между улицами Попова и Борчанинова.