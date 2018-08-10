Пермь: новости дня
10:27 | 16.08.2018
В пермские микрорайоны Ива-1 и Ива Спортивная возвращается газ
По состоянию на 15 августа газ запущен в дома по адресам: улица Грибоедова, 68 (за исключением 30 квартир), улица Лесная, 5, улица Сакко и Ванцетти, 122, улица Артема, 130, 132, 134, 116/1, 116/2, улица Грибоедова, 124, 125, 131, улица Актера Емельянова, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 54, 56, улица Краеведа Волегова, 42, 47, 49, 51, 53, 55, улица Художника Зеленина, 47, 49.
Сейчас ведутся работы и запуск газа в дома по улице Сакко и Ванцетти, 109, 116, 117. Работы продолжаются. По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», запуск газа на все многоквартирные дома планировалось выполнить 15 августа. Далее будет продолжен запуск газа в индивидуальные жилые дома. Подача газоснабжения осуществляется при наличии доступа к газовому оборудованию.
© «Вечерние Ведомости»
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