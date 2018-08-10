В центре Перми благоустроили пешеходные дорожки

16:25 | 15.08.2018

В Ленинском районе краевой столицы по просьбе жителей благоустроили новые пешеходные дорожки и парковку.



Ремонт прошел на улице Пушкина. Ранее там вообще не было пешеходной зоны.



В администрацию Ленинского района Перми поступили обращения от жителей домов №1 и №3 по улице Пушкина с просьбой обустроить пешеходный тротуар вдоль домов и привести в порядок парковочную зону у дома №1. В связи со строительством жилого комплекса ОАО «СтройПанельКомплект» взяло обязанность по организации благоустройства тротуаров и парковки на себя и включило этот участок улицы в программу комплексного благоустройства.



Так, на этой территории установили бетонный борт, уложили асфальт на пешеходных дорожках и парковке, благоустроили газон.



Напомним, что ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и газонов проводится ежегодно. В 2018 году в Ленинском районе проходит благоустройство 8534 кв. метров тротуаров и пешеходных дорожек. Одним из крупнейших объектов является тротуар по улице 25 Октября.