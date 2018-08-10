Прикамские МФЦ упростили процесс оказания услуг

16:19 | 15.08.2018

Жители Пермского края смогут получать услуги в многофункциональных центрах по комплексному запросу. По такому порядку будут предоставляться 27 государственных услуг в рамках 8 жизненных ситуаций: рождение ребенка, смена места жительства, выход на пенсию, утрата документов и др.



- С реализацией комплексного предоставления услуг исчезнет необходимость писать несколько заявлений в орган власти. Например, оформляя документы на новорожденного, человеку достаточно будет подать один запрос на предоставление нескольких услуг: получение СНИЛС, выдачу и распоряжение материнским (семейным) капиталом, - поясняет начальник отдела по работе с органами власти КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Ирина Смоленцева. - Одновременно с заявлением он передает специалисту многофункционального центра необходимые для оказания данных услуг сведения, документы и информацию. Все остальные действия совершит сотрудник МФЦ: самостоятельно от имени обратившегося сформирует пакеты документов (закон разрешает ему это делать без доверенности) и отправит в соответствующие ведомства. Заявителю останется только прийти для получения результата. Одним словом, такой подход будет в полной мере отражать принцип действия «одного окна».



В краевом МФЦ отмечают, что получать услуги по одному заявлению можно в любом сочетании, даже если они не связаны между собой (оказываются разными ведомствами). При этом органы власти не могут отказать в предоставлении всех услуг из комплексного запроса, если отказано в какой-нибудь одной. Исключением являются ситуации, когда одна услуга невозможна без другой.



Отметим, что в Пермском крае постоянно совершенствуется работа многофункциональных центров. В настоящее время на территории региона функционируют 53 филиала и более двухсот обособленных структурных подразделений МФЦ. В первом полугодии 2018 года в центрах «Мои документы» зафиксировано рекордное число обращений граждан – специалистами принято почти 1,5 млн пакетов документов. Это на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Уточнить перечень услуг, оказываемых специалистами МФЦ по комплексному запросу, можно по тел. 8 800 555 05 53.