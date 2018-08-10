В Прикамье пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара»

15:05 | 14.08.2018

17-18 августа в Перми и Чайковском пройдет ставший уже традиционным ежегодным мероприятием Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара - сила в братстве!», который за 6 лет его существования стал одной из визитных карточек Пермского края.



В этом году фестиваль пройдет под лозунгом «100 лет на страже Родины!» и будет посвящен 100-летию Вооруженных сил и пограничной охраны России. Как всегда, послушать хорошие патриотические песни и просто пообщаться в Пермский край соберутся поклонники военной песни и ветераны боевых действий и военной службы из разных уголков России: Пермского края, Свердловской области, Удмуртии, Самарской области, Татарстана, Башкортостана и других регионов.



Главным участником музыкальной программы станет легендарная «афганская» группа «Каскад» из Ярославля. Этот коллектив уже более 30 лет находится в авангарде патриотической эстрады нашей страны, нет конкурсов и фестивалей, на которых бы он не взял главные дипломы. Песни этого коллектива с советских лет выпускаются на пластинках и всегда пользуются популярностью у слушателей всех возрастов.



Отличную компанию «Каскаду» в этом году составят и другие участники фестиваля, среди которых известный военный автор-исполнитель, в прошлом старший офицер Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, полковник Михаил Калинкин из Москвы, воздушно-десантная группа «Отечество» из Саранска, ветеран войны во Вьетнаме, автор-исполнитель Джон Блэк из США, поющие девушки-пограничницы - дуэт «Неслужебное задание» из Кургана, музыкальные десантники из дуэта «АН-2», г. Тольятти, и многие другие.



Вход на мероприятие свободный.