В Прикамье готовится к открытию Академия игровых видов спорта

18:05 | 10.08.2018

1 сентября начнет свою работу отделение футбола, с 1 января 2019 года откроются отделения хоккея и волейбола. В общей сложности в академии смогут обучаться до 900 спортсменов. На начальном этапе в ней будут заниматься 450 человек, в дальнейшем планируется открыть секции, которые примут еще 450 воспитанников.



Как рассказал и. о. заместителя председателя правительства Пермского края Антон Клепиков, создание Академии игровых видов спорта — важный шаг для отрасли физической культуры и спорта в регионе. По его словам, в академии не будут ограничиваться футболом, хоккеем и волейболом — в дальнейшем на её базе планируется развитие и других игровых видов спорта.



«Проанализировав опыт ведущих игровых команд по разным видам спорта в России и за рубежом, мы пришли к выводу, что необходимо реализовывать комплексный подход к развитию командных видов спорта. Должна быть создана понятная и прозрачная система подготовки и отбора резерва для спортивных сборных команд региона и страны. При этом в понятие «система спортивной подготовки» мы включаем и развитие спортивной инфраструктуры, и подбор ведущих тренерских кадров. Именно такой подход будет реализован в академии», — рассказал Антон Клепиков.



Академия будет базироваться на стадионе «Звезда». Тренировки также планируется проводить на площадках «Молота», «Энергии», СК им. Сухарева. До конца августа будет завершен юридический процесс создания новой организации, а также сформирован штат сотрудников. Финансироваться академия будет из бюджета Пермского края.