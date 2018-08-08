Пермяк угнал автомобиль и попал в ДТП

17:03 | 9.08.2018

В вечернее время в дежурную часть территориального ОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1-м км автодороги Кочево — Мараты. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и совершил наезд на движущуюся во встречном направлении машину ВАЗ-2101. В результате аварии никто не пострадал.



В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что молодой человек — водитель «пятнашки» не имеет документов на право управления указанным автомобилем, а транспортное средство находится в угоне. Гражданина задержали и доставили в дежурную часть. По словам подозреваемого, он шел возле одного из домов по ул. Рябиновой и, заметив машину, в которой ключи находились в замке зажигания, решил покататься.



По факту угона возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



В целях профилактики неправомерного завладения транспортными средствами сотрудники полиции рекомендуют:

- по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, даже на непродолжительное время;

- оборудовать транспортное средство противоугонными системами, в том числе механическими для блокирования рулевого колеса, коробки передач или педалей;

- не оставляйте ключи в замке зажигания, а также документы и иные ценные вещи в салоне автомобиля;

- не оставляйте двери, окна транспортного средства открытыми, даже если отлучаетесь на короткое время.