Впервые в Пермской галерее выставка работ Павла Кузнецова

16:45 | 9.08.2018

16 августа в Пермской галерее открывается выставка, посвященная 140-летию знаменитого русского художника Павла Кузнецова, ученика Валентина Серова и Константина Коровина, одного из лидеров «второй волны» русского символизма, основателя художественного объединения «Голубая роза».



В Пермской галерее собрана значительная коллекция работ Павла Кузнецова, но они никогда не участвовали в выставках. Впервые организуется экспозиция, в которой разностороннее дарование мастера будет представлено через ряд живописных и графических произведений разных этапов его творческой деятельности. В их числе «Пастушок», «Мост через Зангу», «Крымский пейзаж», «Лошадки в степи», графика из альбомов «Туркестан», «Горная Бухара» и другие работы.



Авторы выставки «Там розы голубые…» предлагают зрителям познакомиться не только с творчеством Павла Кузнецова, но и с работами его учителей, друзей, коллег, той средой, которая питала и взращивала его замыслы и новые идеи. Поэтому в экспозицию помимо произведений Кузнецова войдут работы Константина Коровина, Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Матвеева, Мартироса Сарьяна, Василия Милиоти из фондов Пермской галереи. Многие из них также будут показаны впервые.