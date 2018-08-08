Работа исправит: пермяк осужден за злостную неуплату алиментов

16:00 | 9.08.2018

8 месяцев исправительных работ назначил суд жителю г. Чайковского Пермского края. Мужчина признан виновным в совершении преступления против собственного ребенка.



По решению суда с 2013 года житель Чайковского был обязан ежемесячно перечислять на содержание четырехлетней дочери четвертую часть своего дохода. Однако на протяжении нескольких лет он так и не предпринял никакой попытки оказать материальную помощь ребенку. И суд назначил ему

наказание в виде 50 часов обязательных работ. Но выводов он не сделал, и сумма задолженности достигла 400 тыс. рублей.



В результате суд приговорил его к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. При этом из заработка гражданина также будет удерживаться задолженность по алиментам. Возможно, хоть после этого в нем проснутся родительские чувства, и он изменит свое отношение к единственной дочери.