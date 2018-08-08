Завершается капремонт аварийно опасного перекрестка в Соликамске

15:12 | 9.08.2018

Перекресток улиц Всеобуча и Черняховского расположен на региональной автомобильной трассе Соликамск — Красновишерск. Транспортный поток на нем особенно интенсивен в направлении Боровска, где расположены крупные промышленные предприятия, в частности «Соликамскбумпром».



Ремонт выполняется за счет средств краевого бюджета. Стоимость работ по договору 36,4 млн рублей.



Для обеспечения безопасного движения на перекрестке будут установлены 53 новых дорожных знака, автопавильон, барьерные и пешеходные ограждения. Для удобства и безопасности пешеходов будут оборудованы тротуары, а также нанесена разметка на проезжую часть. 10 транспортных и 2 пешеходных светодиодных светофора обеспечат безопасность пешеходов на проезжей части и регулируемое движение транспортных потоков.