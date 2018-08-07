Прикамские аграрии получат дополнительные средства на приобретение дизельного топлива

17:46 | 8.08.2018

В связи с ростом цен на топливо из резервного фонда Правительства России выделены 5 млрд рублей на предоставление поддержки 79 субъектам Российской Федерации в целях приобретения не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива для агротехнологических работ.



Пермский край получит 55,3 миллиона рублей из федерального бюджета, кроме того, предусмотрено софинансирование из краевого бюджета 20,4 миллиона рублей. Эти средства будут освоены по направлению «Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» («погектаровка»).



Напомним, весной этого года значительно выросли цены на ГСМ, что в период подготовки к посевной кампании потребовало от сельхозпредприятий больших затрат. Сельхозтоваропроизводители обращались в краевой Минсельхозпрод с просьбой рассмотреть возможность частично компенсировать затраты.



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края провело мониторинг дополнительных затрат, возникших из-за повышения цен на ГСМ, на основании анализа ситуации направило в Минсельхоз РФ обращение с просьбой рассмотреть возможность оказания дополнительной финансовой помощи нашим сельхозорганизациям.



22 июня на селекторном совещании у председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева принято решение о компенсации потерь, связанных с ростом цен на дизельное топливо и бензин.



До конца года аграрии Прикамья получат к прочей господдержке еще 75,7 млн рублей.