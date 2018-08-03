В Перми предъявлены обвинения группе похитителей автомобилей

18:09 | 6.08.2018

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Прикамья, обвиняемых в совершении серии краж дорогостоящих автомобилей в составе организованной группы.



Хищения совершались преимущественно в ночное время с неохраняемых парковок. Машины перегоняли в специально арендованные для этих целей гаражи. Там иномарки разбирали и перебивали на них номера. Известно, что таким образом похитители успели сбыть автомобиль за 600 тысяч рублей.



В общей сложности полицейские изъяли 6 похищенных машин. Организатору и участникам группы предъявлены обвинения по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере, организованной группой»), а также по части 2 статьи 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).