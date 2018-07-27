По итогам I полугодия 2018 года задолженность за тепло перед компаниями «Т Плюс» в Пермском крае составляет 8,2 млрд рублей

15:38 | 31.07.2018

Половина всей суммы задолженности за потребленный энергоресурс накопили УК-посредники.



Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги собираемости платежей за тепловую энергию в первом полугодии 2018 года. По состоянию на 1 июля задолженность потребителей перед теплоснабжающими организациями «Т Плюс» составляет 8,2 млрд рублей. По сравнению с началом года, этот показатель незначительно снизился (8,5 млрд рублей на 01.01.2018).



Половина всех долгов приходится на УК-посредников, которые накопили 4,1 млрд рублей задолженности. По сравнению с январем, эта сумма также практически не изменилась — 4,3 млрд рублей на 01.01.2018. В регионе ведется расследование более 30 уголовных дел в отношении руководства ряда УК-должников. Вступил в силу приговор в отношении директора ООО УК «Рифей-комфорт», приговоренного к 1 году 6 месяцам колонии-поселения за хищения средств граждан, внесенных в качестве оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Ущерб теплоснабжающим организациям ООО «Пермская сетевая компания» и ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» составил 8 млн рублей.



Задолженность ТСЖ Прикамья снизилась до 823 млн рублей (в начале года эта сумма превышала 1 млрд рублей). В разрезе городов наибольшие долги имеют потребители г. Перми: 6,1 млрд рублей, из них управляющие компании — 3,3 млрд рублей. Отмечено сокращение задолженности за теплоэнергию в г. Чайковском: сейчас этот показатель достиг 690 млн рублей (снижение на 64 млн рублей с начала года). При этом УК-посредники не оплатили энергоресурс на 612 млн рублей — то есть более 90 % всех невыполненных обязательств перед теплоснабжающей организацией.



Долги жителей края, рассчитывающихся за тепловую энергию напрямую с поставщиком энергоресурса, составляют 2,3 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше, чем в начале года. В основном на рост задолженности влияет сезонный фактор: в ходе отопительного сезона жители по разным причинам не успевают выполнить свои обязательства по оплате энергоресурсов. Как показывает практика, в летние месяцы уровень платежной дисциплины граждан выравнивается.



Энергетики напоминают: всем клиентам, рассчитывающимся за услуги теплоснабжения напрямую, необходимо погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией в летний период для снижения нагрузки на семейный бюджет в отопительном сезоне. Сейчас в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» проводится акция «В отпуск — без долгов!», в рамках которой можно выполнить свои обязательства и избежать проблем с выездом за границу.



Платежная дисциплина — важный вопрос для поставщика ресурса и населения, считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Оплачивая отопление и горячую воду, наши клиенты выполняют свои обязательства как добросовестные пользователи коммунальных услуг. Напоминаем гражданам: собранные средства реинвестируются в проведение мероприятий по надежному теплоснабжение домов — перекладку сетей и ремонт энергооборудования. Поэтому всем должникам рекомендовано погасить задолженность».