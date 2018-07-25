Пермь: новости дня
16:56 | 27.07.2018
В августе в Перми будет ограничено движение по нескольким улицам
Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, движение транспорта будет закрыто в связи с проведением работ по строительству ливневой канализации для подключения многоквартирного дома по адресу: улица Энгельса, 27.
Работы проводит группа компаний «ПМД». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
Также с 00:00 20 августа до 3 сентября будет временно закрыто движение по улице Косякова на участке от улицы Волховской до улицы Зюкайской. Оно связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения для подключения многоквартирного дома. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.
© «Вечерние Ведомости»
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