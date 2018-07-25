В выходные в Перми похолодает

12:16 | 27.07.2018

Сейчас в столице Прикамья 27 градусов, солнечно. Сегодня, 27 июля, в Перми будет до 31 °C.



Завтра воздух прогреется до 29 °C, возможны грозы. В воскресенье, 29 июля, будет около 20 °C и дождь. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до 24 °C.