Открытый лекторий профессоров СКОЛКОВО в Перми собрал более 100 слушателей

16:37 | 26.07.2018

В Прикамье продолжается серия открытых лекций федеральных экспертов. В среду, 25 июля, в Перми состоялись две открытые лекции, участие в которых приняли руководители подразделений органов государственной власти, представители региональных предприятий, вузов и бизнесмены. Лекции о моделях управления и профессиях будущего прочитали профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Павел Лукша и руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. Лекторий собрал более 100 слушателей.



«Когда нам говорят о необходимости учиться на протяжении всей жизни, люди в большинстве случаев думают о втором высшем образовании, курсах повышения квалификации. Однако образование на протяжении всей жизни – это про то, что мы учимся всю жизнь. Мы учимся постоянно, чем бы мы ни занимались. Для успешного развития важно сегодняшние свои компетенции трансформировать под потребности завтрашнего дня», — подчеркнул Дмитрий Судаков, рассказывая о том, как рождается понимание о профессиях будущего.



Павел Лукша в своей лекции «Зачем и как управлять будущим в сложном мире?» попытался определить точку, в которой человечество находится сегодня с точки зрения глобальной мегаистории, и как наши каждодневные решения влияют на завтрашний день: «Мы - носители прототипа будущего, и это будущее у каждого из нас появляется уже сегодня через собственную каждодневную практику».



Отметим, мероприятие является продолжением цикла лекций экспертов инновационного центра, первая из которых состоялась в мае. Ее провел президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов. Лекция «Я: 2.0. О важности трансформации любого из нас» была посвящена развитию личностного потенциала и ценностям человеческого ресурса.



Организаторами лектория выступили стартап-марафон «Разведка боем», Торгово-промышленная палата Пермского края и Агентство инвестиционного развития Пермского края.



Также эксперты СКОЛКОВО примут участие в форсайт-кэмпе «Малые реки. Провинциальные города», который пройдет с 26 по 29 июля в Кунгуре.