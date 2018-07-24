Пожар рядом с Пермским пороховым заводом локализован

13:07 | 26.07.2018

Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, сегодня, 26 июля, в 11.10 поступило сообщение о загорании на ул. Щигровской в Перми. В 11.30 пожару был присвоен повышенный ранг сложности.



Горение локализовано в 12.15.



На месте пожара работает 26 единиц техники и 70 человек личного состава.