С 4 августа в Перми будет временно ограничено движение по улицам Сокольской, Свердловской и Репина

17:11 | 24.07.2018

Ограничения связаны со строительством и подведением сетей.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, движение транспорта будет ограничено по следующим улицам:

- с 08:00 4 августа до 22:00 9 августа по улице Сокольской в районе дома №28 по улице Судозаводской. Ограничение связано с работами по строительству сетей теплоснабжения для подключения дома по Судозаводской, 28. Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания»;

- с 08:00 4 августа до 23:00 19 августа по улице Свердловской на участке от улицы Окулова до Монастырской. Ограничение связано с работами по строительству газопровода для подключения дома по Окулова, 24. Работы выполняет ООО «Окулова 24».



Также с 07:00 4 августа до 23:00 19 августа в связи с работами по строительству сетей водоотведения для подключения дома по Ухтинской, 44, будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- в районе дома №44 по улице Ухтинской;

- по улице Репина в районе перекрестка с улицей Ухтинской;

- по улице Ухтинской на участке от улицы Репина до улицы Мелитопольской.



При этом проезд транспорта на участках сохранится. Подрядчикам поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.