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Пермь: новости дня


16:25 | 24.07.2018

В Прикамье на 16,3 % сократилось количество ДТП, связанных с состоянием дорог

Сегодня, 24 июля, в Перми состоялось заседание коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю по итогам работы ведомства за I полугодие 2018 года. Участие в мероприятии приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, первый заместитель председателя Законодательного собрания Прикамья Игорь Папков, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова.

В своем вступительном слове начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов озвучил итоги работы ведомства за первые полгода. Так, количество преступлений в Прикамье сократилось почти на 5 %. Раскрываемость составила 61,4 %, в том числе тяжких и особо тяжких — 63,5 %, что на 2,0 % выше уровня Приволжского федерального округа и практически на 4 % — среднероссийского уровня.

Снижение преступлений фиксируется по всем ключевым направлениям работы МВД. Так, количество убийств сократилось в Прикамье на 11,4 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 6,6 %, разбойных нападений — на 15,9 %, грабежей — на 15,4 %, краж — на 8,8 %, преступлений в общественных местах — на 5,9 %, угонов и краж транспортных средств — на 20,2 и 18,7 % соответственно.

В своем приветственном слове глава региона поздравил Михаила Давыдова со вступлением в должность начальника Главного управления и поблагодарил работников силового ведомства за эффективную работу даже в усеченном составе — большое количество сотрудников было привлечено к обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу. Также Максим Решетников обозначил, что в крае остаются направления, где необходимо усилить работу. «Ответственность за создание безопасной среды возложена на все ветви и уровни власти. Со своей стороны, мы стараемся прикладывать максимум усилий для профилактики проблемных направлений. Работа ведется по предупреждению детской преступности, снижению количества преступлений против детства, а также по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах», — отметил губернатор.

Так, в Прикамье приступили к выстраиванию 3-уровневой модели психологической помощи подросткам и их семьям. Второй год средства из бюджетов всех уровней направляются на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. По данным ГИБДД, в I полугодии на 16,3 % сократилось количество ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети. На статистику повлияла и установка на региональных дорогах пунктов весогабаритного контроля и фотовидеофиксации. В этом году на краевых дорогах заработали 3 пункта с таким оборудованием, в краевой столице начали работать 36 стационарных комплексов фотовидеофиксации. До конца года в крае будет установлено еще 46 стационарных комплексов и 10 комплексов весогабаритного контроля, совмещенных с фотовидеофиксацией.

Отметим, краевые власти оказывают поддержку ГУ МВД по Пермскому краю. Так, ведется системная работа по укреплению материально-технической базы ведомства. В этом году на эти цели направлено 102,5 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. Запланирована поддержка по капитальному ремонту центра временного содержания иностранных граждан, предусмотрены деньги на строительство многофункционального миграционного центра.

Кроме того, в III квартале из краевого бюджета предполагается направить более 39 млн рублей на приобретение здания на ул. Спешилова, 107. Там разместятся подразделения ГИБДД, ведущие регистрацию транспортных средств. Запланировано и пополнение автопарка для участковых и нарядов патрульно-постовой службы. В этом году предполагается передать региональному МВД 4 автомобиля «Шевроле Нива», 10 автомобилей УАЗ и 84 комплекта компьютерной техники.

© «Вечерние Ведомости»

 


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