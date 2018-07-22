С 24 по 28 июля в Перми изменится расписание пригородных поездов

16:00 | 24.07.2018

В связи с производством работ по ремонту пути с заменой рельс четного пути перегона Верещагино - Менделеево (участок Блок-пост 1331 км - Блок-пост 1322 км) с 17 час 00 мин 24 июля до 17 час 00 мин 28 июля 2018 (время московское) частично изменяется расписание движения пригородных поездов по Свердловской железной дороге.



Поезд 6003 Пермь-2 – Верещагино отправлением с Перми-2 25, 26, 27, 28 июля: Пермь 2 отправляется 06.56 (+14 мин), Пермь-Сорт А-Г 07.03-07.04, о.п.Комсомольская 07.07-07.08, о.п.Железнодорожная 07.10-07.11, о.п.Промучасток 07.14-07.15, Курья 07.18-07.19, о.п.Ласьва 07.23,5-07.24, о.п.Мысы 07.27,5-07.28, Оверята 07.33-07.34, о.п.1406 км 07.38,5-07.39, о.п.Стрелка 07.40,5-07.41, о.п.Увал 07.46,5-07.47, Шабуничи 07.50-07.51, о.п.1394км 07.54,5-07.55, о.п.Удалы 07.58,5-07.59, Чайковская 08.04-08.05, о.п.Вожаково 08.09,5-08.10, о.п.Юшково 08.13,5-08.14, о.п.Сюзьва 08.16,5-08.17, о.п.1375км 08.19,5-08.20, Григорьевская 08.26-08.27, о.п.1366км 08.31,5-08.32, о.п.Мокино 08.36,5-08.37, о.п.1358км 08.40,5-08.41, о.п.Обва 08.47,5-08.48, Менделеево 08.56-08.57, о.п.Пузята 09.02,5-09.03, о.п.Кукетский 09.07,5-09.08, о.п.Аникино 09.12,5-09.13, о.п.Зюкай 09.16,5-09.17, Верещагино прибытие 09.26(+14 мин).



Поезд 6007 Пермь-2 - Верещагино отправлением с Перми-2 24, 25, 26, 27 июля: Пермь 2 отправляется 16.40 (+50 мин), Пермь-Сорт А-Г 16.48-16.49, о.п.Комсомольская 16.52-16.53, о.п.Железнодорожная 16.55-16.56, о.п.Промучасток 16.59-17.00, Курья 17.03-17.04, о.п.Ласьва 17.08,5-17.09, о.п.Мысы 17.12,5-17.13, Оверята 17.18-17.19, о.п.1406 км 17.23,5-17.24, о.п.Стрелка 17.25,5-17.26, о.п.Увал 17.31,5-17.32, Шабуничи 17.35-17.36, о.п.1394 км 17.39,5-17.40, о.п.Удалы 17.43,5-17.44, Чайковская 17.49-17.50, о.п.Вожаково 17.54,5-17.55, о.п.Юшково 17.58,5-17.59, о.п.Сюзьва 18.02,5-18.03, о.п.1375км 18.05,5-18.06, Григорьевская 18.12-18.13, о.п.1366 км 18.17,5-18.18, о.п.Мокино 18.23,5-18.24, о.п.1358 км 18.27,5-18.28, о.п.Обва 18.34,5-18.35, Менделеево 18.44-18.45, о.п.Пузята 18.50,5-18.51, о.п.Кукетский 18.55,5-18.56, о.п.Аникино 19.00,5-19.01, о.п.Зюкай 19.04,5-19.05, Верещагино прибытие 19.14(+50 мин).



Поезд 6008 Верещагино - Пермь-2 отправлением из Верещагино 25, 26, 27, 28 июля: Верещагино отправляется 14.52 (+20 мин), о.п.Зюкай 15.00,5-15.01, о.п.Аникино 15.04,5-15.05, о.п.Кукетский 15.09,5-15.10, о.п.Пузята 15.14,5-15.15, Менделеево 15.21-15.22, о.п.Обва 15.29,5-15.30, о.п.1358 км 15.36,5-15.37, о.п.Мокино 15.40,5-15.41, о.п.1366 км 15.45,5-15.46, Григорьевская 15.50-15.51, о.п.1375 км 15.56,5-15.57, о.п.Сюзьва 15.58,5-15.59, о.п.Юшково 16.02,5-16.03, о.п.Вожаково 16.06,5-16.07, Чайковская 16.12-16.13, о.п.Удалы 16.17,5-16.18, о.п.1394 км 16.21,5-16.22, Шабуничи 16.26-16.27, о.п.Увал 16.29,5-16.30, о.п.Стрелка 16.35,5-16.36, о.п.1406 км 16.37,5-16.38, Оверята 16.42-16.43, о.п.Мысы 16.47,5-16.48, о.п.Ласьва 16.51,5-16.52, Курья 16.57-16.58, о.п.Промучасток 17.01-17.02, о.п.Железнодорожная 17.05-17.06, о.п.Комсомольская 17.08-17.09, Пермь-Сорт А-Г 17.12-17.13, Пермь-2 прибытие 17.20 (+20 мин).



Поезд 6009 Пермь-2 - Верещагино отправлением с Перми-2 24, 25, 26, 27 июля: Пермь-2 отправляется 19.07 (+35 мин), Пермь-Сорт. А-Г 19.15-19.16, о.п.Комсомольская 19.19-19.20, о.п.Железнодорожная 19.22-19.23, о.п.Промучасток 19.26-19.27, Курья 19.30-19.31, о.п.Ласьва 19.35,5-19.36, о.п.Мысы 19.39,5-19.40, Оверята 19.45-19.46, о.п.1406 км 19.50,5-19.51, о.п.Стрелка 19.52,5-19.53, о.п.Увал 19.58,5-19.59, Шабуничи 20.02-20.03, о.п.1394 км 20.06,5-20.07, о.п.Удалы 20.10,5-20.11, Чайковская 20.16-20.17, о.п.1375 км 20.31,5-20.32, Григорьевская 20.37-20.38, о.п.1366 км 20.41,5-20.42 о.п.Вожаково 20.21,5-20.22 о.п.Юшково 20.25,5-20.26, о.п.Сюзьва 20.28,5-20.29, о.п.Мокино 20.46,5-20.47, о.п.1358 км 20.50,5-20.51, о.п.Обва 20.57,5-20.58, Менделеево 21.07-21.08, о.п.Пузята 21.13,5-21.14, о.п.Кукетский 21.18,5-21.19, о.п.Аникино 21.23,5-21.24, о.п.Зюкай 21.27,5-21.28, Верещагино прибытие 21.37(+35 мин).



Поезд 7151 Пермь-2 - Верещагино отправлением с Перми-2 25, 26, 27, 28 июля: Менделеево 06.26-06.37(+10 мин), о.п.Пузята 06.42,5-06.43, о.п.Кукетский 06.46,5-06.47, о.п.Аникино 06.51,5-06.52, о.п.Зюкай 06.55,5-06.56, Верещагино прибытие 07.03 (+7 мин).



Поезд 7153 Пермь-2 - Верещагино отправлением с Перми-2 24, 25, 26, 27 июля: Пермь-2 отправляется 17.20 (+10 мин), Пермь-Сорт А-Г 17.27-17.28, о.п.Железнодорожная 17.31,5-17.32, о.п.Промучасток 17.34,5-17.35, Оверята 17.49-17.50, Шабуничи 18.01-18.02, Чайковская 18.12-18.13, Григорьевская 18.30-18.31, Менделеево 18.56-18.57, Верещагино прибытие 19.20(+10 мин).



Поезд 7154 Верещагино - Пермь-2 отправлением из Верещагино 25, 26, 27, 28 июля: Верещагино отправляется 05.31 (+39 мин), Менделеево 05.52-05.53, Григорьевская 06.15-06.16, Чайковская 06.32-06.33, Шабуничи 06.44-06.45, Оверята 06.56-06.57, о.п.Промучасток 07.11,5-07.12, о.п.Железнодорожная 07.15,5-07.16, Пермь-Сорт. А-Г 07.21-07.22, Пермь-2 прибытие 07.29 (+39 мин).



Поезд 6061 Верещагино - Балезино парк «Зп» отправлением из Верещагино 25, 26, 27, 28 июля: Верещагино отправляется 07.05 (+1 мин), о.п.1312 км 07.09,5-07.10, далее по действующему расписанию.



Поезд 6063 Верещагино - Балезино парк «Зп» отправлением из Верещагино 24, 25, 26, 27 июля: Верещагино отправляется 19.59 (+1 час 25 мин), о.п.1312 км 20.03,5-20.04, о.п.Субботники 20.07,5-20.08, о.п.Хрустали 20.12,5-20.13, о.п.Путино 20.17,5-20.18, Бородулино 20.27-20.28, о.п.Волегово 20.38,5-20.39, о.п.Бабики 20.42,5-20.43, о.п.Шныры 20.48,5-20.49, Кузьма 20.57-20.58, о.п.Филинцы 21.02,5-21.03, Кабалуд 21.11-21.12, о.п.Лып 21.15,5-21.16, Кез 21.22-21.23, о.п.Ключевское 21.27,5-21.28, о.п.Сегедур 21.31,5-21.32, о.п.Пушмези 21.36,5-21.37, Чепца 21.44-21.45, Пост 1217 км 21.54-21.55, Пибаньшур 22.00-22.01, Шур 22.09-22.10, Балезино прибытие 22.28(+1 час 25 мин).