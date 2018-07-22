В выходные парк Горького приглашает пермяков на ярмарку «Детский досуг»

13:40 | 24.07.2018

Всего месяц остался до начала нового учебного года. Это значит, что пора подбирать секции и готовить ребенка к новым трудовым будням.



28 и 29 июля парк Горького приглашает на тематическую ярмарку «Детский досуг». Учебные и спортивные центры, театральные студии и производители товаров расскажут о себе и помогут выбрать подходящую секцию.



Только два дня на центральной площади будет работать необычная 3D-фотозона, проходить танцевальные баттлы и дискотеки для малышей, мастер-классы по программированию для детей от 7 до 12 лет, где ребята могут попробовать написать свои первые программы. Кроме того, гостей ждут подарки и розыгрыши от участников ярмарки.



У гостей парка будет возможность не просто узнать о различных вариантах досуга, а попробовать каждый продукт для себя — пройти мастер-классы, тестирование и даже принять участие в лотерее.



Подробности на parkperm.ru и vk.com/parkperm.