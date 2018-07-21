Поддержку Фонда президентских грантов получает каждый пятый проект прикамских НКО

19:19 | 23.07.2018

Сегодня, 23 июля, в Перми состоялся обучающий семинар для некоммерческих организаций Пермского края по социальному проектированию и получению президентских грантов. Мероприятие организовано Фондом президентских грантов совместно с департаментом общественных проектов администрации губернатора Пермского края.



Напомним, Фонд президентских грантов объявил второй в 2018 году конкурс президентских грантов для некоммерческих организаций. Прием заявок начался 16 июля и продлится до 10 сентября. Грантовый фонд конкурса составит более 4,5 млрд рублей.



Пермский край стал первым регионом, в котором Фонд президентских грантов начинает серию обучающих семинаров для некоммерческого сектора с целью подготовить общественные организации к участию в федеральном грантовом конкурсе.



«В совокупности за прошлый год некоммерческими организациями Прикамья было направлено порядка 300 заявок, поддержку Фонда получил 61 проект на общую сумму более 100 млн рублей — это очень хороший показатель, — привел данные генеральный директор Фонда Илья Чукалин. — Характерной чертой региона является то, что общественники представляют проекты по всем возможным направлениям конкурса. Понятно, что наиболее популярными остаются вопросы социальной поддержки и здоровья, но Пермский край традиционно подает заявки по всем номинациям».



По результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году поддержку получил 1551 проект, 37 из них — от Пермского края. Общая сумма поддержки составит 60,71 млн рублей.



Одним из победителей первого конкурса 2018 года стала организация «Территория семьи». Вырученные средства будут направлены на реализацию проекта «Дом для семьи». Как пояснила специалист по связям с общественностью НКО Галина Берестнева, общественная организация создает «кризисную квартиру», куда может приехать на какое-то время семья, находящаяся в сложной жизненной ситуации.



«Это уже второй президентский грант, который мы получили для реализации наших проектов. Первый был получен в сентябре 2017 года и направлен на создание комплексного семейного центра, где пермяки могут получить бесплатные консультации психолога и юриста, а также воспользоваться детской комнатой, — говорит Галина Берестнева. — С сентября прошлого года услугами центра воспользовалось более 2 тысяч человек. Ежемесячно к нам обращается около 100 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации».



В рамках образовательного мероприятия специалисты Фонда президентских грантов обозначили основные этапы социального проектирования, детально рассказали о типичных ошибках при оформлении проектов участниками конкурсов Фонда. Наиболее частой ошибкой, по информации представителей Фонда, становится расхождение описательной части проекта и сметной документации. Конкурсная комиссия уделяет внимание каждому из 10 критериев отбора. Один из них — собственный вклад некоммерческой организации в реализацию проекта. Как поясняют в Фонде, это не обязательно должны быть финансовые вложения, это может быть, например, посильное участие волонтеров проекта или вклад бизнес-структур.