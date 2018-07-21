В Перми открыто движение транспорта по Коммунальному мосту

12:50 | 23.07.2018

На протяжении всего моста выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, защитного слоя и гидроизоляции.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, с 10 мая по 22 июля подрядная организация выполнила ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Перед подрядной организацией была поставлена задача ускорить темпы работ для организации капитального ремонта на улице Уральской. В связи с этим на мосту было увеличено количество строительной техники и рабочих.



Кроме того, подрядная организация устранила за свой счет дефекты, которые были выявлены на двух полосах движения в направлении правого берега на участке от улицы Окулова до середины моста. На этом участке подрядная организация провела работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и укладке нового.



В настоящее время движение на протяжении всего Коммунального моста открыто полностью. Завершающие благоустроительные работы на мосту будут вестись уже без ограничения движения.



Работы на Коммунальном мосту были синхронизированы с капремонтом улицы Уральской. Здесь пока сохраняется автомобильное движение в направлении центра города.