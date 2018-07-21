В Прикамье должники за тепловую энергию выполняют обязательства в рамках акций «ЭнергосбыТ Плюс»

12:03 | 23.07.2018

В ходе акции «В отпуск — без долгов!» погашено 116 млн рублей задолженности.



Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» расширяют перечень мер, направленных на работу с должниками за коммунальные ресурсы. В первую очередь недобросовестным клиентам напоминают о необходимости оплаты потребленных услуг, а в случае отказа от исполнения своих обязанностей применяются меры административного воздействия со стороны компетентных государственных органов. Вместе с тем компания идет навстречу тем, кто испытывает затруднения в выплате долга либо готов к его погашению на льготных условиях. В рамках акций, проводимых Пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», клиенты компании получили возможность погасить свои долги без пеней (штрафов) и отправиться в отпуск без риска получить запрет на выезд за границу.



В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» подведены итоги акции «Весна — тают пени!». В рамках мероприятия энергетики списывали пени клиентам, которые гасили свою задолженность. В рамках акции в ресурсоснабжающую компанию обратились 15 тыс. клиентов, которые оплатили задолженность в размере 116 млн рублей.



В июне в Прикамье стартовала акция «В отпуск — без долгов!». Начиная с 15 июня и в течение всего летнего сезона отпусков энергетики совместно с судебными приставами обратят внимание должников— физических лиц на то, какие трудности может создать наличие долгов за отопление и горячую воду. При имеющейся задолженности перед теплоснабжающей организацией приставы могут вынести постановление о запрете должнику на выезд за пределы Российской Федерации. Для проверки наличия запрета и возможности погасить задолженность с 01.08.2018 будет организован прием судебных приставов в клиентском офисе «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми по адресу: ул. Сибирская, 67. Прием будет проходить еженедельно.



С момента старта акции уже вынесено более 3,2 тыс. постановлений о запрете на выезд за границу. В итоге 224 должника оплатили задолженность и обратились с просьбой снять ограничения. Все собранные денежные средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения: перекладку тепловых сетей и ремонты объектов генерации.



В Прикамье акция «В отпуск — без долгов!» проводится среди потребителей тепловой энергии Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми и Краснокамске, АО «БСК» в Березниках, ООО «Инвестспецпром» в Чайковском, находящихся на прямых расчетах с поставщиком тепловых ресурсов и оплачивающих квитанции, выставленные расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ОАО «Инкомус-ВЦ» и «Пермэнергосбыт».



Акция «В отпуск — без долгов!» продлится до 30 сентября. В компании обращают внимание клиентов: чтобы отдых был безмятежным и приносил только радостные впечатления, проверьте свои долги на сайте r59.fssprus.ru/iss/ip и уплатите их своевременно.