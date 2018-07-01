Открытие «Агрофеста-2018» в Прикамье собрало около 1,5 тысячи человек

17:39 | 19.07.2018

Сегодня, 19 июля, состоялось открытие аграрного фестиваля достижений агропромышленного комплекса Пермского края «Агрофест-2018». В этом году экспозиция впервые размещена на опытном поле Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново.



Открытие «Агрофеста» собрало порядка 1,5 тысячи человек. В торжественном открытии фестиваля и осмотре стендов сельхозтоваропроизводителей принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Губернатор посетил выставку «Племенное животноводство», осмотрел экспозицию сельскохозяйственной техники, произведенной в том числе в Прикамье, а также пообщался с аграриями.



На выставке «Племенное животноводство» был представлен крупный рогатый скот молочных и мясных пород из 3 племенных заводов и репродукторов, всего 98 голов.



В приветственном слове глава Прикамья обратил внимание, что сельское хозяйство в регионе чувствует себя хорошо: «растут обрабатываемые площади, производство молока и яиц, увеличивается поголовье».



«Сельское хозяйство в Прикамье – это осознанный выбор людей, которые этому посвящают всю жизнь. Это та отрасль экономики, которая развивается, дает рабочие места и которая является одним из локомотивов развития Пермского края», - отметил Максим Решетников.



Также губернатор отдельно остановился на уникальности «Агрофеста». По словам главы Пермского края, формат «Агрофеста» сочетает ярмарку, и форум, и фестиваль, и праздник. У ставшего традиционным мероприятия уже появились свои традиции, которые сохраняются из года в год, и при этом каждый раз организаторам удается добавлять свою «изюминку».



Например, в этом году, попадая в федеральный тренд, серьезное внимание на «Агрофесте» уделено теме цифровизации сельского хозяйства. Ее цель – повышение эффективности работы на селе. Сегодня тема цифровизации различных сфер для Пермского края – в числе ключевых. Это залог успешного развития не только Пермского края, но и всей страны.



В рамках открытия аграрного фестиваля состоялось торжественное награждение ведомственной наградой. Звание почетного работника агропромышленного комплекса России присвоено главному специалисту, главному государственному инженеру-инспектору отдела гостехнадзора № 1 Инспекции государственного технического надзора Пермского края Михаилу Ширяеву. Удостоверение о присвоении звания вручил губернатор Максим Решетников.



Отметим, в этом году на «Агрофесте» свою продукцию и технику представили около 120 сельхозтоваропроизводителей.



На экспозиции представлено лучшее племенное поголовье молочного и мясного крупного рогатого скота, а также показ более 200 единиц сельскохозяйственной техники. Кроме того, в рамках «АгроФеста» пройдет краевой конкурс профмастерства среди механизаторов. В дни форума будет работать и сельскохозяйственная ярмарка.



Участников «АгроФеста» также ждет обширная деловая программа. На площадках агровыставки обсудят развитие животноводства и растениеводства, реализацию инвестиционных проектов, возврат в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, цифровизацию в агропромышленном комплексе (АПК) и многое другое.



Ознакомиться с более подробной информацией о проекте, тематикой и конфигурацией площадки можно на сайте agrofest-perm.ru.



Отметим, на площадке Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства в с. Лобаново предполагается создать инновационный агроцентр, в котором будут сконцентрированы компетенции аграриев и вестись разработки концепции развития сельского хозяйства в Прикамье.