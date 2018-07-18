В этом году в Перми отремонтируют более 90 дворов

12:43 | 19.07.2018

Пермь присоединилась к реализации мероприятий федеральной программы «Формирование современной городской среды», запланированных в Пермском крае на 2018 год. Первые договоры на преобразование дворовых территорий заключаются в Перми. За этот год в краевом центре предполагается отремонтировать 92 двора.



Как поясняет и. о. заместителя председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев, реализация программы в регионе началась в прошлом году. «В том году нам удалось привести в порядок порядка 600 общественных территорий, в этом году в планах благоустроить еще более 500. При этом мы увеличили финансирование — общая сумма, запланированная на реализацию мероприятий, приближается к миллиарду рублей, — говорит Антон Удальев. — При этом в этом году мы применяем комплексный подход в благоустройстве и, например, благоустраиваем дворовую территорию сразу для 3–4 домов. То есть количество получателей этой программы увеличивается в разы».



За счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, оборудовать входные группы пандусами и поручнями, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.



По информации администрации Перми, в настоящий момент собственники помещений домов, отобранных для включения в муниципальную программу, готовят дизайн-проекты дворовых территорий, выявляют потребности жителей с ограниченными возможностями передвижения, обсуждают виды работ, проводят отбор подрядчиков и утверждают их на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.



По словам председателя территориального общественного самоуправления (ТОС) «Гайва-2» Светланы Гуляевой, ТОС принимает активное участие в выборе дворов, нуждающихся в благоустройстве. «Благодаря программе и участию жителей дворы приобретают новый облик, становятся более уютными, улучшаются условия для проведения досуга. Поэтому жители заинтересованы, чтобы принимать активное участие в каждом этапе благоустройства», — говорит Светлана.



Отметим, ранее глава региона Максим Решетников подчеркивал, что программа по формированию комфортной городской среды вызывает живой отклик от жителей, но не менее важно участие и муниципальных властей.



До конца прошлой недели районные администрации Перми принимали заявки на предоставление субсидии на благоустройство дворов. Сейчас заключаются договоры на получение субсидий на благоустройство дворов. Завершить все ремонтные работы планируется в конце сентября.



Контролировать ход ремонта дворов жители Прикамья могут через портал «Управляем вместе» permkrai.ru/program. Активное участие жителей позволит органам власти оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ сбои, нарушения, отставания от графика со стороны подрядных организаций.



По результатам работы общественных комиссий по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы в части благоустройства дворов в районах Перми были рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и заявки 2017 года, которые не вошли в программу. Общественные комиссии рекомендовали для включения в программу 765 дворовых территорий (986 домов). В этом году будут отремонтированы 92 двора (225 домов), остальные дворовые территории — в 2019–2022 годы.



По информации Региональной службы по тарифам, всего в 2018 году в Пермском крае предполагается благоустроить 106 общественных пространств, более 400 дворов и 6 парков.