Максим Решетников: «Для Перми задан вектор компактного развития»

12:22 | 19.07.2018

В среду, 18 июля, в рамках Московского урбанистического форума состоялась сессия «Стандарт урбанизации. Как регулируется городское развитие?». В качестве спикера на сессии выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Также участие приняли заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере Кристина Ишханова, министр по делам городов Бразилии Алехандро Балди, президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев и ряд других профильных экспертов. Модерировала сессию руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Наталья Трунова.



В своем выступлении губернатор представил проект «Пермь — 300 лет на Каме». В начале выступления Максим Решетников отметил, что согласен с тезисом министра по делам городов Бразилии Алехандро Балди о «расползании» городов и увеличении расходов на содержание инфраструктуры. В связи с этими тенденциями и новыми экономическими реалиями для столицы Пермского края будет задан вектор компактного развития.



Важной составляющей в развитии городов глава Прикамья считает и укрепление региональных команд: у краевых и муниципальных властей должно быть единое понимание о совместном развитии городов и региона. Кроме того, губернатор обозначил, что понятное финансирование — основа программ развития регионов и, следовательно, муниципалитетов.



Также глава Пермского края отметил, что для реализации грамотной градостроительной политики, помимо крупных проектов, таких как «Пермь — 300 лет на Каме», необходимо фокусироваться и на решении локальных вопросов, с которыми жители сталкиваются ежедневно. По словам губернатора, тренд здесь задают федеральные программы, в частности «Формирование комфортной городской среды» и «Устранение цифрового неравенства».



О том, что развитие городов в регионах взаимосвязано и напрямую влияет на динамичность развития субъекта, говорил и советник по вопросам государственного управления и развития городов Центра предпринимательства, МСП, регионов и городов ОЭСР Оскар Гуерта. По его словам, в Организации экономического сотрудничества и развития есть инструмент для диагностирования городской политики. Сотрудники организации исследуют городскую политику на опыте других государств и разрабатывают рекомендации для отдельных стран и регионов. Ключевой блок исследований направлен на связь городов, на их синергию. «Мы рассматриваем, как города связаны между собой, как они взаимодействуют между собой», — пояснил эксперт.



В рамках сессии заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин заявил, что в России появится единый план взаимодействия для министерств, ведомств и регионов по решению задач развития городов. Он станет комплексным системным документом, который объединит мероприятия большинства ведомств, регионов и муниципалитетов. «Мы бы хотели, чтобы в ближайшем будущем такой документ стал комплексной движущей силой для реализации стратегии пространственного развития», — отметил замминистра.



Отметим, проект «Пермь — 300 лет на Каме» был презентован в мае на Межрегиональном архитектурно-строительном форуме. Масштабный проект предусматривает реализацию и целого ряда менее крупных, в частности таких, как Университетский, порт Любимов, завод Шпагина, ТПУ «Площадь Восстания», Новая Мотовилиха.



Согласно представленному проекту, приоритетная зона развития краевой столицы — центр города в границах ул. Ленина, набережной реки Камы, долин рек Данилихи и Егошихи. Стратегия подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме. Проект объединит центры XIX в. и XX в. и позволит сформировать новый центр на стыке города и реки.