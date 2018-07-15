В Прикамье заступил на дежурство новый вертолет санавиации

16:40 | 17.07.2018

В июле в Прикамье на экстренные медицинские эвакуации вылетает новый вертолет санавиации. За это время специально оборудованный Ми-8АМТ уже успел вылететь на экстренный вызов в Коми-Пермяцкий округ к пациенту с геморрагическим инсультом.



Ранее губернатором Пермского края Максимом Решетниковым ставилась задача нарастить объем оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах края, и обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения всему населению. Все жители региона, независимо от места проживания, должны получать качественную медицинскую помощь.



На новом вертолете установлена противообледенительная система и оборудование для навигации в сложных метеорологических условиях, что делает возможными экстренные полеты в любое время суток и при любых погодных условиях. Без дозаправки вертолет может пролететь 500 км, то есть санавиация теперь может вылететь в любую точку Пермского края и вернуться на базу без дополнительной заправки.



Вертолет произведен в России в 2017 году и снабжен сразу двумя местами для реанимационных пациентов — прежний вертолет мог вместить только одного пациента.



«В случае, если речь идет о транспортировке тяжелых пациентов, например с крупных ДТП, второе «лежачее» место в вертолете — большое преимущество. В плане оснащения вертолет укомплектован прекрасно: на борту есть буквально вся необходимая в экстренной ситуации медицинская техника, причем последнего поколения — убедился в этом лично», — прокомментировал оснащение вертолета министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.



Медицинское оборудование вертолета санавиации включает в себя портативный аппарат искусственной вентиляции легких, систему мониторирования и дефибрилляции, электрокардиограф, пульсоксиметр, аспиратор трахеобронхиального дерева, шприцевый и инфузионный насосы, подогреватель и вакуумный матрас.



Отметим, служба санавиации относится к Пермской краевой клинической больнице и вылетает на экстренные медицинские эвакуации по всему краю. Дорога от вертолетной площадки на базе перинатального центра до больничного городка ПККБ занимает не более 15 минут.



В прошлые годы пермские врачи совершали около 50 полетов в год. Благодаря программе «Развитие санитарной авиации» число вылетов увеличится до 120–140 в год.