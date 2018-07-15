В Прикамье отремонтирован участок дороги, ведущей к дому-музею Василия Каменского

14:16 | 17.07.2018

В Пермском крае завершен ремонт участка автомобильной дороги Новые Ляды — Троица (уч. Новые Ляды — Сылва). Теперь школьные автобусы, местные жители и туристы вновь безопасно передвигаются по этому участку. Как пояснили в региональном министерстве транспорта, по этой дороге курсирует общественный транспорт, школьный автобус перевозит детей в среднюю школу, жители близлежащих сел ездят в местную больницу. Туристы приезжают в филиал Пермского краеведческого музея — дом-музей поэта Василия Каменского.



На участке дороги протяженностью 2 километра в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ликвидированы неровности, уложен новый асфальт, укреплены обочины. В общей сложности было уложено почти 14 тысяч кв. м асфальтового покрытия. Кроме того, подрядной организацией установлены дорожные знаки и отремонтированы посадочные площадки и съезды.



Отметим, создание комфортной и безопасной инфраструктуры в регионе — одна из ключевых задач, поставленных перед краевым правительством. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, Прикамье обладает высоким туристическим потенциалом. Для его развития необходимо в первую очередь обеспечить инфраструктуру, в том числе транспортное сообщение и дороги.



Аукцион на выполнение ремонта на участке дороги Новые Ляды — Троица выиграла подрядная организация ООО «Строй-Приоритет», стоимость работ — 11,7 млн рублей.



В соответствии с муниципальным контрактом подрядная организация приступила к работе 1 июня 2018 года. Заказчик — МКУ «Управление благоустройством Пермского района».



Напомним, общий объем финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд рублей (с учетом средств федерального бюджета в сумме 150 млн рублей). Из них 421 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт, 2,22 млрд рублей — на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».



Отметим, музей В.В. Каменского в с. Троица — первый литературный музей в Пермском крае — был открыт в 1974 году. Он располагается в доме, где поэт проживал с 1932 по 1951 год. На первом этаже дома расположена современная экспозиция о жизни и творчестве Василия Каменского, на втором расположен кабинет поэта, наполненный диковинными вещами — свидетелями разносторонних увлечений хозяина.