Пермский университет получит более 7 миллионов на реализацию молодежных проектов

12:14 | 17.07.2018

Пермский университет стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). На реализацию проектов университету будет выделено 7 750 000 рублей.



ПГНИУ получит грантовую поддержку всех семи проектов, заявленных на конкурс. Проекты направлены на развитие в студенческой среде науки, инноваций, спорта, творчества и работу педагогических отрядов.



Наибольшее финансирование — 3 000 000 рублей — получит спортивный клуб «Универ» на участие команд ПГНИУ в турнирах АСБ и НСФЛ. Почти 1,5 млн рублей будут направлены в Соликамский филиал ПГНИУ на организацию работы волонтеров с детьми на досуговых площадках по месту жительства в летний период.



Инновационный центр «МОЗГОВО» откроет «Стартап-коллайдер» — цикл мероприятий для развития инновационного предпринимательства среди студентов. В него войдет образовательный курс для резидентов, конкурс проектов и выездной интенсивный курс для студенческих стартапов — Startup Camp. Этот проект получил финансирование в размере 650 000 рублей.



На грантовые средства в размере 1,2 млн рублей Пермский университет проведет шестой всероссийский фестиваль в области хореографического искусства «Dance семестр», программа которого охватывает направления от народного и классического танца до пластических и хореографических экспериментов.



Отдельным проектом, одобренным Росмолодежью, стал лагерь-семинар для лидеров студенческого самоуправления «В активе». На проект выделено 600 000 рублей. Школа актива проводится в ПГНИУ с 2011 года, за этот период там побывали около 1200 человек. Каждый семинар решает проблемы студенческого самоуправления и помогает студентам подготовиться к активной общественной жизни в вузе и городе. Кроме школы актива, ПГНИУ проведет пятый фестиваль молодежных СМИ «Бамбалейла».



Седьмой проект в заявке Пермского университета — Парад российского студенчества. Это яркое шествие первокурсников вузов Прикамья по центральной улице Перми. В 2017 году Парад студенчества собрал более 2000 первокурсников со всего края.



«Заявка Пермского университета была поддержана по всем конкурсным направлениям. Этот результат — следствие нашего авторитета в реализации молодежных проектов, а также того, что развитие наших органов студенческого самоуправления находится в русле государственной молодежной политики», — рассказал Игорь Германов, проректор по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе ПГНИУ.