Энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» наладят теплоснабжение Всеволодо-Вильвы

17:03 | 16.07.2018

Прорывная перезагрузка энергоотрасли населенного пункта в Пермском крае будет завершена к 2022 году.



Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» (компания — партнер АО «ЭнергосбыТ Плюс» по энергосервисным проектам) выиграл открытый конкурс по проведению комплекса энергосервисных мероприятий для поселка Всеволодо-Вильва (Александровский район Пермского края).



Согласно условиям контракта, энергетики проведут комплекс мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности. В рамках программы модернизации будет переложен участок тепломагистрали длиной 332 метра диаметром 300 мм, чтобы обеспечить нормативное качество услуг отопления и горячего водоснабжения.



Также будут осуществлены ремонтно-строительные, пусконаладочные и режимно-наладочные работ на двух водогрейных котлах источника генерации мощностью 5 МВт. Данный объект пущен в строй в 2013 году, и сейчас в котлах полностью нарушена циркуляция, снижен коэффициент полезного действия, наблюдается перерасход природного газа. Как следствие, жители Всеволодо-Вильвы получают некачественные услуги теплоснабжения.



Комплексный подход к обновлению теплоснабжения населенных пунктов позволит обеспечить прорыв в сфере предоставления коммунальных услуг, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Современные технологии, предлагаемые энергетиками, позволяют модернизировать энергомощности муниципальных территорий и обеспечить высокий уровень качества отопления и горячего водоснабжения для населения Прикамья. Благодаря применению энергосервисных контрактов уже сегодня можно существенно повысить уровень комфорта граждан».