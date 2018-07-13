Пермь: новости дня
16:49 | 16.07.2018
Организаторы сельхозярмарок обеспечат участников специализированным оборудованием
В ходе совещания участниками была отмечена значимость разработки и принятия нового порядка организации ярмарок в регионе для повышения уровня конкуренции при проведении ярмарок и качества продукции, реализуемой на ярмарках. От Крайпотребсоюза и ООО «ТК «Центральный» поступило 2 предложения для включения в проект порядка. Предприниматели предлагают включить в обязанности организатора ярмарки обеспечение участников ярмарки всем необходимым оборудованием, в том числе холодильниками, а также предоставление свободного проезда автотранспорта для выгрузки товаров. В это же время управляющие рынками компании попросили оставить за ними право самостоятельно определять срок проведения ярмарок на земельном участке, находящемся в их собственности. Просьбы были поддержаны участниками рабочей группы.
Как позже прокомментировали представители предпринимательского сообщества, для них очень важно, что благодаря диалогу между краевыми властями и различными профессиональными сообществами их пожелания были также учтены в рабочем порядке. По словам сельхозтоваропроизводителей и организаторов ярмарок, это сделало работу по организации ярмарок более эффективной.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость ярмарок и для развития сельхозтоваропроизводителей, и для жителей. Ярмарки позволяют обеспечить население свежей, качественной продукцией местного производства, избавляют аграриев от необходимости использовать консерванты для увеличения срока реализации, формируют рынок сбыта и способствуют популяризации здорового образа жизни.
По увеличению количества ярмарок в регионе ведется активная работа. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, с начала года в регионе уже проведено порядка 350 сельхозярмарок. До конца года предполагается проведение еще 500 ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей.
© «Вечерние Ведомости»
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