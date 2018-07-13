Победители «Молодежного резерва Прикамья» «прокачали» свои навыки на форуме «Пермский край: точки роста»

16:08 | 16.07.2018

25 победителей конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2018» приняли участие в VIII Форуме молодых парламентариев «Пермский край: точки роста». Всего в форуме приняли участие порядка 200 человек. При этом из молодых резервистов и парламентариев не стали формировать отдельные команды, чтобы обеспечить максимальную интеграцию. На одной площадке с резервистами и молодыми парламентариями работали бизнесмены, общественники, представители науки, а также органов государственной власти.



Основной целью форума является содействие процессу создания и расширения деятельности муниципальных молодежных парламентов и кадровых резервов, повышение экономической грамотности и общественно-политической активности молодых людей.



Отметим, глава Пермского края Максим Решетников ранее отмечал важность создания в крае условий для самореализации молодого поколения, чтобы молодые люди могли стать востребованными специалистами, спортсменами, общественными деятелями. Поэтому в Прикамье поддерживаются проекты, интересные для молодежи.



Во время Форума участники проанализировали сильные стороны региона, сформировали потенциальные векторы его развития и идеи по минимизации рисков. Программа включала в себя интерактивные лекции, панельные дискуссии, презентации.



По словам руководителя проекта «Молодежный резерв Прикамья» Анны Козицыной, одной из задач по дальнейшему развитию резерва является «прокачка» компетенций. «На форуме резервисты наравне с другими участниками обсуждали тенденции и перспективы цифровой экономики в рамках панельной дискуссии, развивали свои личностные компетенции в деловых играх. Навыки лидерства, стратегического мышления, командного взаимодействия, коммуникаций – это базовые аспекты, необходимые для успешного развития своего управленческого потенциала», - пояснила Анна Козицына. Также она добавила, что форум - не единственное мероприятие, где примут участие резервисты в течение года. Уже в начале осени участников ждет продолжение обучения: в настоящее время разрабатывается полноценная программа, направленная на развитие компетенций участников.



Также за каждым направлением молодежного резерва закреплены кураторы из числа руководителей различных государственных структур, которые будут осуществлять взаимодействие с резервистами и подбирать для них наставников. Таким образом, в течение года победителей конкурса «Молодежный резерв Прикамья-2018» ждет участие в образовательной программе, знакомство с деятельностью профильных государственных органов, а также привлечение к общественной жизни региона.



По окончанию обучения и программы наставничества будет проведена повторная диагностика, которая позволит оценить прогресс участников молодежного резерва.



Организаторами VIII Форума молодых парламентариев «Пермский край: точки роста» выступили Законодательное собрание Пермского края совместно с региональным Молодежным парламентом. По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, работа и реализованные инициативы молодых парламентариев Прикамья – это показатель зрелости региона в вопросах молодежной политики, показатель существования благоприятных условий для самореализации молодых предпринимателей.