Пермь: новости дня
12:50 | 14.07.2018
Специалисты Пермского ГАТУ рекомендуют дачникам позаботиться о сохранности урожая земляники
Земляника садовая - то, что мы привыкли в просторечии называть «Викторией» или клубникой. Хотя «Виктория» - это один из первых сортов ягоды, а клубника - по сути, дикое лесное растение, не имеющее отношения к нашим садам-огородам. Поэтому то, что сейчас зреет у большинства садоводов, не что иное, как садовая земляника.
Середина июля - период созревания ягод. Часть их еще остается зелеными, часть уже созрела. И сейчас самое важное - сохранить урожай. Птицы - самые первые охотники, которые попытаются собрать урожай до вас. Поэтому для них нужно создать препятствия, не повредив при этом растения. Для этого на дуги, например из проволоки, накидываем сеть из пластика, а концы плотно закрепляем на земле, исключая любые щели. Сетку обязательно нужно крепить выше ягод, чтобы птицы не достали их клювом. Хорошее крепление внизу также обеспечит полную изоляцию от «пернатых дачников».
Существуют также всевозможные отпугиватели, пленки, диски, но их хватает на короткое время. Птицы быстро к ним привыкают и начинают сбор урожая.
Вторая неприятность, которая может случиться с ягодой, - серая гниль. Эта болезнь зимует в почве, поэтому садоводу нужно изолировать ягоду от земли, тем самым предотвратив недуг. Один из хороших вариантов изоляции - технология выращивания на мульчирующем укрывном материале. При этом поверхность почвы покрывается черным нетканым полотном, в котором делаются прорези для кустов земляники. В этом случае контакта с почвой нет, и заражения не происходит. К тому же такой агроприем защищает растение не только от болезней, но и от сорняков. А структура материи позволяет беспрепятственно пропускать воду при поливе.
Но такое полотно стелется в период посадки. Если же вы по каким-то причинам не успели этого сделать, то растение можно защитить, постелив под него скошенную траву, сорняки и т.д.
Как только земляника отплодоносит, ее в обязательном порядке нужно подкормить - после плодоношения начинается закладка новых почек на будущий год. И ни в коем случае нельзя срезать листву.
© «Вечерние Ведомости»
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