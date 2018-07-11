В Перми ведутся работы по устройству дорожной одежды на Героев Хасана

18:08 | 12.07.2018

В рамках реконструкции улицы Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до улицы 5-я Ферма выполнены работы по переустройству сетей водопровода и канализации, кабельной линии, сетей связи.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в ближайшее время подрядная организация приступит к устройству дорожной одежды в нижнем слое покрытия на участке от улицы Василия Васильева до здания «Нестле» (улица Героев Хасана, 108). Планируется, что к концу июля будет запущено движение автотранспорта по трем новым полосам на участке от улицы Василия Васильева до съезда на Липовую гору, после этого подрядная организация приступит к выполнению работ на трех существующих полосах движения. Также будет запущено движение по правой стороне проезжей части на новых полосах по автодороге Пермь - Екатеринбург. Затем подрядчик приступит к устройству верхнего слоя покрытия на левой части автомобильной дороги.



Реконструкция улицы Героев Хасана предполагает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними. Ширина каждой обособленной проезжей части на пересечении с новым путепроводом составит 12 метров.



Работы по расширению улицы Героев Хасана стали возможны после запуска поездов по новой эстакаде. После переключения поездов подрядчик разобрал старую насыпь с тоннелем, который традиционно считался «узким горлышком» на этом въезде в город.



Работы финансируются на 75% из краевого дорожного фонда и на 25% процентов из городского дорожного фонда.



Реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали проходит в три этапа: первый этап – строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей; второй этап – реконструкция участка автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург и улицы Героев Хасана от улицы 5-я Ферма до улицы 4-я Ферма; третий этап – реконструкция улицы Героев Хасана от улицы Василия Васильева до улицы 5-я Ферма.