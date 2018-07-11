В Перми сносят незаконные киоски на Белинского

14:52 | 12.07.2018

Торговые павильоны незаконно размещались на остановке «Улица Чернышевского». Ранее владельцам давался срок на добровольный демонтаж, который они проигнорировали.



Администрации районов Перми планомерно сносят незаконные НТО на территории города. Все незаконные торговые объекты подлежат демонтажу. Предприниматели не платят в бюджет города арендную плату, их продукция никем не проверяется и, как следствие, имеет сомнительное качество. На многие НТО жалуются жители города: антисанитария, объекты становятся местом притяжения пьяных компаний, оставляющих после себя грязь и мусор.



Киоски на улице Белинского — явный пример таких незаконных торговых мест. Павильоны и лотки там были расположены на тротуаре, мешали прохожим, машины, которые привозили товар, затрудняли заезд автобусов и троллейбусов на остановку общественного транспорта.



Администрация Свердловского района Перми ранее выдала владельцам трех торговых павильонов уведомление о добровольном демонтаже, которое собственники проигнорировали. По истечении обозначенных сроков администрация района приступила к принудительному демонтажу. Первым под снос попал павильон по улице Белинского, 6а. Остальные киоски ждет та же участь.



— У одних из этих объектов закончился договор на размещение, у других его никогда не было. С начала года в Свердловском районе в принудительном порядке демонтировано 5 торговых объектов, это павильоны и автоприцепы. Добровольно убраны 18 незаконных объектов. В реестре числятся еще 42 объекта, они будут убраны до конца августа, — отметил начальник сектора потребительского рынка администрации Свердловского района Мурад Асадов.



В целом на территории города с начала года были демонтированы 116 нестационарных торговых объектов, в их числе — добровольно снесенные незаконные НТО, размещенные как на частных, так и на муниципальных землях. Работа по выявлению незаконных торговых объектов ведется в постоянном режиме. Объекты, которые не будут демонтированы в добровольном порядке в установленный законом срок, подлежат принудительному демонтажу силами администраций районов с последующим взысканием средств, затраченных на демонтаж, перемещение и хранение демонтированных объектов, в судебном порядке.



— Очень многие жители высказываются против таких киосков. Здесь антисанитария, так как мусор вывозят нерегулярно, товар выложен прямо на улице, тротуар загорожен. С этим надо бороться и приводить город в порядок, — говорит председатель ТОС «Громовский» Алексей Драчев.



— Размещение торговых объектов на остановках, в частности на остановке «Улица Чернышевского», создает серьезную угрозу безопасности движения, — отметил Иван Мезенцев, заместитель генерального директора ИП Кирсанов А.И., обслуживающего автобусный маршрут № 13. — Я убежден, что остановочный комплекс предназначен не для торговли, а для безопасной посадки и высадки пассажиров. У пассажиров и у водителей должен быть полноценный обзор и возможность оценить условия дорожной ситуации. Поэтому никаких погрузочных работ в зоне остановочного комплекса быть не должно. Работу по очистке остановочных пунктов от незаконных торговых объектов нужно продолжать и дальше.