В Перми на территории детской краевой больницы появилась спортивно-игровая площадка для маленьких пациентов

14:19 | 11.07.2018

Глава Прикамья Максим Решетников посетил новую детскую спортивно-игровую площадку на территории краевой детской клинической больницы (КДКБ). Сооружение для прогулок маленьких пациентов медучреждения появилось в результате эффективного взаимодействия краевых властей и АО «Газпром газораспределение Пермь».



Губернатор пообщался с пациентом отделения травматологии и ортопедии Мироном Морозовым, его папой, получил позитивные отзывы родителей и обсудил с коллегами планы дальнейшего взаимодействия.



По словам Максима Решетникова, открытие площадки «крайне важно в организации досуга и двигательной реабилитации детей, получающих лечение в больнице». «Дети – наше будущее, поэтому так важно организовывать для них комфортные условия пребывания в медицинских и образовательных учреждениях, – отметил губернатор. – Нужно давать детям возможность больше двигаться, общаться».



Новая спортивно-игровая площадка имеет необходимые сертификаты, подтверждающие ее безопасность и качество. Комплекс состоит из домика-беседки, качелей, качалки на пружине в виде машины, столика, игрового комплекса с горками.



Как пояснил главный врач КДКБ, доктор медицинских наук Дмитрий Антонов, в стационарах КДКБ ежегодно получают лечение около 30 тысяч детей, выполняется более 18 тысяч оперативных вмешательств, амбулаторно-консультативную помощь получают более 100 тысяч детей. «Уверен, что установка игровой площадки сделает пребывание наших маленьких пациентов комфортным, поскольку прогулки на свежем воздухе позитивно влияют на физическое и умственное развитие детского организма, улучшают двигательную реабилитацию после комплексного ортопедо-хирургического лечения», – говорит врач.



Напомним, весной 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников во время посещения больницы выразил готовность оказать поддержку в установке детской спортивной игровой площадки. В результате проект был реализован в рамках социального партнерства с региональным предприятием.



Отметим, краевая детская клиническая больница является самым крупным специализированным детским лечебным учреждением Пермского края, входит в десятку лучших детских больниц России (согласно аналитическим данным председателя Ассоциации детских больниц России Николая Николаевича Ваганова).