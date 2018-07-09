Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Перми в 2023 году

13:26 | 11.07.2018

Указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



«В связи с исполняющимся в 2023 году 300-летием основания города Перми постановляю: принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2023 году 300-летия основания города Перми», — говорится в документе.



Согласно указу, органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия города. Указ вступает в силу со дня его подписания.



Предварительная работа по созданию организационного комитета по подготовке мероприятий к празднованию 300-летию города уже началась. В него войдут представители краевых и городских властей, культурного сообщества и общественности. Этот орган займется воплощением в жизнь перечня инфраструктурных проектов, разработкой событийного ряда. Формирование реестра объектов, которые войдут в «список 300», началось заблаговременно. В него вошли, например, городская набережная, эспланада, гимназия им. Дягилева.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в ближайшие годы проекту «Пермь — 300 лет на Каме» будет уделено большое внимание краевых властей. Этот проект объединит в себе идеи и предложения по созданию комфортной городской среды и роста инвестиционной привлекательности края.



Данный проект был презентован в мае на Межрегиональном архитектурно-строительном форуме. Масштабный проект «Пермь — 300 лет на Каме» предусматривает реализацию и целого ряда менее крупных, в частности таких, как Университетский, Порт Любимов, Завод Шпагина, ТПУ «Площадь Восстания», Новая Мотовилиха.



Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что 300-летие Перми — это не только День города в традиционном понимании, не просто фейерверк, выступление звезд эстрады, спортивные мероприятия: «Самое главное — это те объекты, которые должны появиться на территории города к юбилею при объединенных усилиях края и города. Городские власти принимают очень серьезное участие в подготовке совместных проектов в рамках празднования юбилея Перми».



Напомним, празднование 295-летия города прошло под слоганом «Без пяти — триста» в рамках подготовки к «большому юбилею». Также неоднократно отмечалось, что важно учесть мнение жителей при подготовке мероприятий к 300-летию Перми.