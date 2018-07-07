В Пермский край прибыли «Герои добра» из разных регионов России

17:35 | 10.07.2018

Вчера, 9 июля, в Прикамье открылся межрегиональный слет активной молодежи «Герои добра», организованный Пермской региональной общественной организацией «ПравДА вместе». Он проходит в рамках ценностно ориентированной реабилитационной программы «На пути героя» и социального проекта «Молодежный ресурсный центр «Компас добра» при поддержке Главного управления МВД России по Пермскому краю, уполномоченного по правам человека в регионе, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, краевого министерства образования и науки, администрации губернатора Пермского края. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В этом году основной темой мероприятия является наставничество над подростками, находящимися в конфликте с законом, окружением и собой.



Мероприятие вызвало большой интерес среди молодежи. В этом году заявки на участие в слете подали 143 человека, из которых оргкомитет выбрал только 48. Пермский край встретил гостей из 8 регионов Приволжского федерального округа: Кировской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской областей, а также из республик Мордовия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан. Неравнодушная молодежь собралась, чтобы обменяться опытом и получить новые знания в работе с детьми, находящимися в конфликте с законом, окружением и собой.



Первым образовательным блоком стала душевная встреча «Философия наставничества», в которой приняли участие опытные наставники Пермского края: Владимир Факторович, руководитель автономной некоммерческой организации «Фактор успеха», Анна Зуева, руководитель общественной организации «Территория семьи», и Ольга Старцева, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Свердловского района г. Перми. Они поделились своими жизненными историями и опытом наставничества над подростками и семьями. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков и директор департамента социальной политики аппарата правительства Пермского края Елена Кравчук пообщались с участниками в неформальной обстановке у костра и отметили важность проведения слета.



Сегодня «Герои добра» встретились с начальником ООД УУП и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяной Кандаковой. Вместе с Татьяной Ивановной они обсудили правовой аспект девиантного поведения подростков. В течение дня участники обсудят потребности современной молодежи, как правильно их удовлетворять, найдут грань между необходимостью и зависимостью, а также станут актерами социального театра.



Слет завершится 11 июля. Участников ждет еще много практических упражнений, мастер-классов, деловых и ролевых игр, тренингов от экспертов в сфере детства и дискуссий.