Пермь: новости дня
17:35 | 10.07.2018
В Пермский край прибыли «Герои добра» из разных регионов России
Мероприятие вызвало большой интерес среди молодежи. В этом году заявки на участие в слете подали 143 человека, из которых оргкомитет выбрал только 48. Пермский край встретил гостей из 8 регионов Приволжского федерального округа: Кировской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской областей, а также из республик Мордовия, Удмуртия, Татарстан и Башкортостан. Неравнодушная молодежь собралась, чтобы обменяться опытом и получить новые знания в работе с детьми, находящимися в конфликте с законом, окружением и собой.
Первым образовательным блоком стала душевная встреча «Философия наставничества», в которой приняли участие опытные наставники Пермского края: Владимир Факторович, руководитель автономной некоммерческой организации «Фактор успеха», Анна Зуева, руководитель общественной организации «Территория семьи», и Ольга Старцева, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Свердловского района г. Перми. Они поделились своими жизненными историями и опытом наставничества над подростками и семьями. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков и директор департамента социальной политики аппарата правительства Пермского края Елена Кравчук пообщались с участниками в неформальной обстановке у костра и отметили важность проведения слета.
Сегодня «Герои добра» встретились с начальником ООД УУП и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяной Кандаковой. Вместе с Татьяной Ивановной они обсудили правовой аспект девиантного поведения подростков. В течение дня участники обсудят потребности современной молодежи, как правильно их удовлетворять, найдут грань между необходимостью и зависимостью, а также станут актерами социального театра.
Слет завершится 11 июля. Участников ждет еще много практических упражнений, мастер-классов, деловых и ролевых игр, тренингов от экспертов в сфере детства и дискуссий.
© «Вечерние Ведомости»
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