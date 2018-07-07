До конца года дорогу Кудымкар — Пожва приведут в нормативное состояние

17:23 | 9.07.2018

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края завершило конкурс на ремонт участка региональной автомобильной дороги общего пользования Кудымкар — Пожва в Юсьвинском районе Пермского края.



Заявка единственного участника закупки — ООО «Мосдорстрой» — признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, сообщает министерство транспорта Прикамья. Договор на выполнение работ с ООО «Мосдорстрой» заключен 3 июля. Стоимость выполнения работ составит около 113 млн рублей.



Согласно контракту, дорога будет приведена в нормативное состояние до конца текущего года.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость качественных дорог в регионе. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.



Дорога Кудымкар — Пожва является важной транспортной артерией для всего Юсьвинского района. По ней курсирует общественный транспорт, на школьных автобусах детей доставляют в Юсьвинскую среднюю школу. Кроме того, по данной дороге в Юсьвинский реабилитационный центр краевого значения привозят детей с ограниченными физическими возможностями, а в районную больницу приезжают жители территории.



Напомним, общий объем финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд рублей (с учетом средств федерального бюджета в сумме 150 млн рублей). Из них 421 млн рублей будет направлен на капитальный ремонт, 2,22 млрд рублей — на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».