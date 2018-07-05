Назначены новый прокурор Пермского края, новый руководитель полицейского главка и новый руководитель следственного управления

11:03 | 7.07.2018

Подписан Указ президента о назначении руководителей трех силовых ведомств в Пермском крае. Указ №403 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Прокурором Пермского края назначен Андрей Юмшанов – ранее он возглавлял управление Генпрокуратуры в ПФО. Начальником ГУ МВД России по Пермскому краю стал Михаил Давыдов, переведенный с аналогичной должности в Оренбурге. Сергей Сарапульцев, который в последнее время руководил следственным управлением СКР, избавился от приставки и.о.