К развитию общественных пространств Перми подключили 60 молодых архитекторов из 9 городов

16:12 | 6.07.2018

Сегодня, 6 июля, в Перми стартовал международный проект «Школа главного архитектора 4.0». В рамках проекта более 60 участников из 9 городов предложат свои идеи и решения вопросов развития общественных территорий столицы Пермского края.



Кроме того, на время работы проекта, с 8 по 13 июля, на базе филармонии «Триумф» (Ленина, 44) будет организован открытый лекторий. Его сможет посетить каждый. Участие в лекциях бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте shga.timepad.ru/event/757595.



В открытии международного проекта принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона отметил, что сейчас уже определены точки развития Перми. Это реновация ключевых пространств — транспортно-пересадочного узла Пермь II и перепланировка территории Университетского городка, набережной, заполнение новыми видами активностей территории завода им. Шпагина. Некоторые из них будут обсуждаться в рамках «Школы главного архитектора в Перми», по ним хотелось бы получить варианты «наполнения» от молодых архитекторов.



«Мы собрали молодых архитекторов, которые будут работать с опытными наставниками. Нам нужен свежий взгляд на все предстоящие проекты, и нам нужен опыт, чтобы избежать ошибок. Стратегия развития города должна включать не 1–2 года, а десятилетия, поэтому ошибки уже на этапе проектирования могут вылиться в необходимость переделывать, дополнительные расходы, — пояснил губернатор. — На уровне с глобальными проектами важно постоянно делать маленькие шаги к их реализации, чтобы движение было видно уже сейчас».



По словам основателя и руководителя проекта «Школа главного архитектора в Перми» Тимура Абдуллаева, быстрые и качественные решения по преображению территории есть всегда, важно их найти. «Сейчас речь идет о том, чтобы раскрыть потенциал территорий. На разных этапах преобразования проекты требуют разных инвестиций, важно, чтобы все «шаги» делались в одном направлении, следовали заданному вектору, — считает эксперт. — Пермь имеет все шансы приобрести акцентированные направления развития, которые станут устойчивой основой на последующие годы».



Одним из примеров быстрой смены назначения территории в центре города является завод Шпагина (бывший «Ремпутьмаш»), который в этом году стал площадкой для проведения одного из основных событий Дягилевского фестиваля. В короткие сроки, по словам губернатора, там была проведена подготовка: расчищено пространство цеха, уложен новый асфальт, завезено современное оборудование и «натянуты струны», которые декорировали основные площадки Дягилевского фестиваля.



Напомним, «Школа главного архитектора 4.0» в Перми пройдет с 6 по 15 июля на площадке частной филармонии «Триумф» в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». В рамках проекта будут работать 4 площадки. Все они касаются комплексного развития общественных пространств Перми. Участники секции «Все дороги ведут на Каму» должны будут продумать, как развить набережную на участке от улицы Крисанова до Островского. Здесь важно раскрыть потенциал набережной для развития системы общественных пространств города, восстановить «память места», обратив внимание на исторические маршруты движения к набережной. Остальными площадками проекта станут «Новые смыслы городской железной дороги», «Центральное место» и «Реновация завода им. Шпагина».