В рамках «Школы главного архитектора» в Перми пройдет открытый лекторий о развитии и трансформации городов

20:23 | 5.07.2018

С 8 по 13 июля в частной филармонии «Триумф» по вечерам будет проходить открытый лекторий. Пермские, российские и международные эксперты в области дизайна и урбанистики расскажут о том, как города меняются, чтобы стать более красивыми и удобными для проживания.



Так, на одной из лекций будет представлена концепция развития столицы региона «Пермь — 300 лет на Каме». Ее разработало бюро MLA+. Архитектор и преподаватель Делфтского университета в Амстердаме Будевейн Альмекиндерс расскажет о принципах создания здорового города — такого, который постоянно развивается.



Вход на образовательную программу «Школа главного архитектора» бесплатный, но требует предварительной регистрации: shga.timepad.ru/event/757595.



Напомним, «Школа главного архитектора» и открытый лекторий проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



В рамках проекта будут работать 4 площадки. Все они касаются планов по преображению Перми. Так, участники секции «Все дороги ведут на Каму» должны будут продумать, как развить набережную на участке от улицы Кирсанова до Островского. Здесь важно раскрыть потенциал набережной для развития системы общественных пространств города, восстановить «память места», обратив внимание на исторические маршруты движения к набережной.



Подробную информацию о «Школе главного архитектора» можно узнать на официальном сайте arch.school/perm.