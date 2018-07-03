В Перми начался ремонт улиц Левченко, Бабушкина и Танкистов

17:14 | 5.07.2018

В Индустриальном районе этим летом планируется привести в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие на участке улицы Левченко, а также участки улиц Бабушкина и Танкистов, не имеющие твердого покрытия.



Так, на улице Левченко от улицы Карпинского до улицы Танкистов уложен нижний выравнивающий слой асфальтобетона общей площадью около 750 кв. метров. В скором времени начнется укладка верхнего слоя покрытия. Ремонт будет проводиться картами свыше 25 кв. метров во всю ширину проезжей части.



Приступили к работам и на улице Бабушкина от улицы Танкистов до дома по улице Бабушкина, 1, и на улице Танкистов от улицы Левченко до улицы Бабушкина, не имеющих твердого покрытия. На участке улицы Бабушкина ведутся подготовительные работы: демонтаж бетонных плит, арматуры, устройство щебеночного основания. На улице Танкистов уложен нижний выравнивающий слой. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетона на улицах Левченко и Танкистов. Работы будут проводиться в ночное время.



На сегодняшний день в рамках текущего ремонта в Индустриальном районе Перми заменили более 44,3 тысячи кв. метров асфальтового покрытия. Новый асфальт был уложен на участках улиц Шахтерской, Чердынской, Карпинского, Мира, Советской Армии, 9 Мая, Рязанской, Качалова, Милиционера Власова и других.



В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в районе ремонтируются улицы Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева. Работы идут планово.



Всего в этом году в Индустриальном районе за счет финансирования из федерального и городского бюджетов будет обновлено около 160 тысяч кв. метров дорожного покрытия.



Напомним, что ранее был завершен на 1,5 месяца раньше срока ремонт улицы Механошина на участке от улицы Куйбышева до шоссе Космонавтов. Таким образом, благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в городе Перми будет отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. На большинстве объектов работы уже ведутся. В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. На протяжении последних лет город системно наращивал объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.