Пермь: новости дня
17:14 | 5.07.2018
В Перми начался ремонт улиц Левченко, Бабушкина и Танкистов
Так, на улице Левченко от улицы Карпинского до улицы Танкистов уложен нижний выравнивающий слой асфальтобетона общей площадью около 750 кв. метров. В скором времени начнется укладка верхнего слоя покрытия. Ремонт будет проводиться картами свыше 25 кв. метров во всю ширину проезжей части.
Приступили к работам и на улице Бабушкина от улицы Танкистов до дома по улице Бабушкина, 1, и на улице Танкистов от улицы Левченко до улицы Бабушкина, не имеющих твердого покрытия. На участке улицы Бабушкина ведутся подготовительные работы: демонтаж бетонных плит, арматуры, устройство щебеночного основания. На улице Танкистов уложен нижний выравнивающий слой. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетона на улицах Левченко и Танкистов. Работы будут проводиться в ночное время.
На сегодняшний день в рамках текущего ремонта в Индустриальном районе Перми заменили более 44,3 тысячи кв. метров асфальтового покрытия. Новый асфальт был уложен на участках улиц Шахтерской, Чердынской, Карпинского, Мира, Советской Армии, 9 Мая, Рязанской, Качалова, Милиционера Власова и других.
В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в районе ремонтируются улицы Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева. Работы идут планово.
Всего в этом году в Индустриальном районе за счет финансирования из федерального и городского бюджетов будет обновлено около 160 тысяч кв. метров дорожного покрытия.
Напомним, что ранее был завершен на 1,5 месяца раньше срока ремонт улицы Механошина на участке от улицы Куйбышева до шоссе Космонавтов. Таким образом, благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в городе Перми будет отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. На большинстве объектов работы уже ведутся. В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. На протяжении последних лет город системно наращивал объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:50 | 5.07.2018
В поликлинике Коми-Пермяцкого округа в 2,5 раза увеличилось число пациентов, принимаемых по записи
17:14 | 5.07.2018
В Перми начался ремонт улиц Левченко, Бабушкина и Танкистов
17:09 | 5.07.2018
Пермский край за январь — апрель 2018 года вновь стал лидером ПФО по средней зарплате
16:57 | 5.07.2018
В июне более 1200 пермяков обрели работу с помощью службы занятости
16:35 | 5.07.2018
Варламов выяснил, как администрация Екатеринбурга будет бороться с его критикой по поводу подготовки к ЧМ
16:19 | 5.07.2018
В Перми устанавливают обстоятельства гибели подростка
16:17 | 5.07.2018
Житель Кургана получил реальный срок за жестокое убийство собаки
16:10 | 5.07.2018
В Перми установят 5 километров дорожных ограждений
15:55 | 5.07.2018
В знак протеста против пенсионной реформы уральский журналист пройдет пешком от Тюмени до Екатеринбурга
15:15 | 5.07.2018
На кресло мэра Екатеринбурга претендует 70-летний преподаватель УГГУ
14:41 | 5.07.2018
Екатеринбургская таможня отмечает 29-й день рождения
14:31 | 5.07.2018
Укладка теплосетей увеличенного диаметра на ул. Газеты «Звезда» в центре Перми повысит проводимость энергоресурса
14:27 | 5.07.2018
На Урале офицер изнасиловал школьницу в лесу
14:25 | 5.07.2018
Резидентами ТОСЭР «Чусовой» создано уже более 200 рабочих мест
14:03 | 5.07.2018
В Прикамье подписано первое соглашение о сотрудничестве IT-компании и вуза по подготовке кадров для цифровой экономики
14:02 | 5.07.2018
Палаточный городок «Царских дней» примет 2–3 тысячи паломников
13:54 | 5.07.2018
В Екатеринбурге вынесут приговор тренеру-рукопашнику Никите Мальцеву
13:25 | 5.07.2018
Съемочная группа «Орла и Решки» приехала в Екатеринбург
13:00 | 5.07.2018
Пьяная девушка на Lexus устроила ДТП на ВИЗе
12:55 | 5.07.2018
На пермской эспланаде появятся смотровая и детская площадки: озвучены результаты голосования пермяков
12:42 | 5.07.2018
На озере Медвежье в Зауралье пройдет один из этапов Всероссийского экстремального чемпионата «Здоровый как Лось»
12:01 | 5.07.2018
В Екатеринбурге от ударов молний загорелась водонапорная башня и выведена из строя трансформаторная подстанция в «Ельцин Центре»
12:00 | 5.07.2018
Прокуратура Екатеринбурга добилась выплаты зарплаты работникам ООО «Жилпромстройсервис»
11:41 | 5.07.2018
Жителя Режа осудили за нападение на сотрудников ГИБДД
11:22 | 5.07.2018
Водоканал назвал район Екатеринбурга с самой лучшей питьевой водой
10:56 | 5.07.2018
Грузии выдадут задержанную в Екатеринбурге иностранку, обвиняемую в торговле людьми
10:41 | 5.07.2018
В России при заправке автомобиля летом «испаряется» до 10 % бензина
10:29 | 5.07.2018
На конкурс по выборам мэра Екатеринбурга заявился 13-й кандидат
10:12 | 5.07.2018
На Объездной дороге пробка из-за ДТП с большегрузом
09:51 | 5.07.2018
Екатеринбуржец выплатил 1,3 млн алиментов, чтобы уехать в Израиль
09:38 | 5.07.2018
В Верхней Пышме трое мужчин на глазах у прохожих убили четвёртого
20:43 | 4.07.2018
New York Times написала о памятнике клавиатуре в Екатеринбурге