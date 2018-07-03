В Кудымкаре накануне юбилея города открылось обновленное место отдыха для горожан

17:03 | 5.07.2018

Сегодня, 5 июля, в рамках рабочей поездки в Кудымкар губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в торжественном открытии центрального парка культуры и отдыха И.Я. Кривощекова. Обновленное место отдыха начало принимать горожан накануне юбилея города.



В ходе реконструкции парка здесь было уложено более 4,5 тысячи кв. м тротуарной плитки, высажено 200 кустарников и низкорослых деревьев, установлены урны, скамейки и вазоны. Для отдыха установлены детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, летняя эстрада. Безопасность отдыхающих обеспечивает система видеонаблюдения.



На территории парка появилось два арт-объекта: «7 сердец» и стела «Я люблю Кудымкар». Во время визита губернатор сфотографировался рядом со стелой и пообщался с жителями, гуляющими в парке.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, самое главное в произошедших изменениях то, что у жителей появилась точка притяжения, наполненная разнообразным досугом. Есть место, где можно прогуляться вечером после рабочего дня, где ребята могут поиграть в дружной компании, есть где присесть и пообщаться старшему поколению. По словам главы региона, новое место отдыха – отличный подарок к 80-летию города и 120-летию самого парка.



«Важно, что жители сами проявляют инициативу по решению локальных вопросов. Для этого у нас и создан портал «Управляем вместе». С его помощью органы местного самоуправления и краевые власти видят, где поддержка нужнее, где нужно подключиться, – прокомментировал результаты благоустройства губернатор. – Я рад видеть, как всего за год преобразился Кудымкар, его центральная часть. Как здесь формируется новая комфортная городская среда. В прошлом году реконструировали площадь парка Победы, в этом – ко Дню города подрядчики и местная администрация обещают благоустроить центральную площадь. Приводятся в порядок дворы и дороги».



Формированию комфортной городской среды в Кудымкаре уделяют большое внимание. Так, в прошлом году здесь по инициативе жителей была реконструирован парк Победы. За обновление общественного пространства на портале «Управляем вместе» проголосовали 2 тысячи жителей, на реализацию проекта было направлено порядка 12,6 млн рублей.



Напомним, в этом году на благоустройство будет направлено 955,3 млн рублей. При этом 918 млн рублей будут направлены на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды и еще 37,4 млн рублей – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). Для сравнения, в 2017 году на благоустройство в Пермском крае было направлено 852,2 млн рублей.