Пермь: новости дня
12:38 | 5.07.2018
До конца года автомобильные обходы Перми обеспечат устойчивой сотовой связью
Как отметил глава региона Максим Решетников, в Прикамье ведется работа по реализации Программ развития связи и устранению цифрового неравенства – все это необходимые этапы для развития цифровой экономики в крае.
В регионе ведется подключение социальной инфраструктуры: больниц, школ, ФАПов к сети Интернет. К концу следующего года предполагается подключить все объекты здравоохранения и образования.
На текущий момент интернетом уже обеспечены около 1500 учреждений социальной сферы (больницы, школы, учреждения соцзащиты). До конца 2020 года планируется подключить более 1100 объектов.
«В прошлом году неплохо продвинулись по распространению сотовой связи в крае, но в этом году нам нужно в разы увеличить число населенных пунктов, где она есть, – обозначил свою позицию губернатор. - Отдельное направление, которое активно обсуждается, – сотовая связь на дорогах. Осенью должно закончиться обследование всех дорог, будут выявлены слепые зоны. Нужно в ближайшее время организовать там покрытие сотовой связью».
Как пояснил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, к началу сентября планируется измерить качество покрытия сотовой связью более 2000 км дорог края. До 1 августа планируется составить список приоритетных дорог края.
«В 2019-2020 г. на выявленных проблемных участках будут установлены базовые станции для обеспечения сотовой связи. До конца этого года устойчивым сигналом будут обеспечены транспортные обходы города Перми. Впоследствии слепые зоны будут ликвидированы на всех дорогах регионального значения», – добавил министр.
Доступность связи и сети Интернет является инфраструктурной основой развития информационного общества. Обеспечение краевых дорог связью – одна из задач краевого правительства. В Прикамье успешно реализуется программа развития связи. Доступ к интернету получают даже небольшие населенные пункты.
В заседании регионального правительства также принял участие глава Чернушинского района Михаил Шестаков. По его словам, в районе проживает более 50 тысяч человек, более 80% из которых обеспечены мобильной связью и интернетом. Ожидается, что в этом году в муниципальном образовании подключат к интернету 12 фельдшерско-акушерских пункта из 17, в остальных интернет появится до конца следующего года.
В рамках программы по устранению цифрового неравенства до конца 2020 года 305 населенных пунктов Прикамья с численностью жителей от 250 до 500 человек будут обеспечены точками доступа к сети Интернет и оптическими каналами связи. На текущий момент проект реализован в 109 населенных пунктах. До конца 2018 года жители еще 55 населенных пунктов будут обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор подчеркнул, что краевые власти должны стремиться к тому, чтобы 95% населения региона были обеспечены сотовый связью и интернетом.
© «Вечерние Ведомости»
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