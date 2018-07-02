Заместитель министра обороны РФ посетил Пермское суворовское военное училище

17:35 | 4.07.2018

Сегодня, 4 июля, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и губернатор Прикамья Максим Решетников посетили Пермское суворовское военное училище. Тимур Иванов и Максим Решетников обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием учебного заведения.



«До первого августа мы утвердим стратегию развития училища на следующие три года, которая позволит построить всю необходимую инфраструктуру для полноценного обучения и проживания воспитанников училища», — отметил Тимур Иванов. Замминистра обороны сообщил, что после завершения строительства общая емкость корпусов позволит размещать 560 курсантов в современных, комфортных условиях. В начале августа будет сдан новый спальный корпус на 80 мест и медицинский пункт, а в следующем году планируется реконструировать еще одно общежитие. Кроме этого, на территории училища будет построен новый крытый спортивный комплекс с бассейном, катком и легкоатлетическим залом.



«В Пермском суворовском училище создаются современные условия для образования и воспитания суворовцев. Достаточно тут побывать, чтобы понять, насколько преображается наша армия, насколько иной подход сейчас в Вооруженных силах. И начинается он именно с детей, потому что они будут воспитывать следующие поколения», — подчеркнул Максим Решетников. Также глава региона отметил, что решение министра обороны разместить суворовское училище в ЗАТО Звездный — очень важный шаг в сохранении тех военных традиций, которые есть на этой территории.



С 2015 года в Пермском суворовском военном училище построены учебный корпус на 560 человек, столовая, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Кроме того, две существовавших на территории казармы были отремонтированы, оборудован спальный корпус на 240 мест. Здание столовой бывшей воинской части реконструировали под корпус дополнительного образования.